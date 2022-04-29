Экс-глава "Газпромбанка" и экс-менеджер "Газпрома" сбежал из РФ и просится воевать за Украину/ Скрин из видео

Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев переехал в Украину, и теперь хочет с оружием в руках защищать украинские земли от россиян.

Мужчина родился в Ахтырке на Сумщине. Говорит, что пообещал себе: если война придет в его родной город, он пойдет защищать родную землю. Об этом элитный беглец из РФ рассказал журналистам ТСН.

"В 2014 году я дал себе обещание, что если российские танки придут в мой родной город, в Ахтырку, я пойду с ними воевать", – уверяет он.

Бывший менеджер "Газпрома" и экс-вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал учиться в Москву еще в советское время. Он никогда не имел гражданства Украины. Однако говорит, что связи с родными землями не потерял, и из "Газпрома" его уволили как раз из-за поддержки Майдана.

После ухода из "Газпрома" он начал работать в "Газпромбанке". Однако когда началась широкомасштабная война России против Украины и оккупанты начали ровнять с землей его родную Ахтырку, Волобуев не выдержал и переехал в Украину, чтобы защищать ее. Он рассказывает, что его отец из-за обстрелов со стороны россиян месяц жил в подвале.

По словам Волобуева, его поразила человечность украинцев. В отличие от россиян, они не бросают в бой всех подряд "как пушечное мясо". Поэтому беглеца из РФ не взяли даже в тероборону – сказали, что неподготовлен и имеет больше шансов пострадать.

"Казалось бы, одним русским больше, одним меньше. Но говорят – "его убьют сразу". Понимаете, какая разница. Моя мечта – остаться здесь навсегда. К победе и навсегда. Я готов жить, где угодно, заниматься, чем угодно. Даже, если просто мне метлу дадут в руки, я буду считать, что я недаром сюда приехал", – отмечает экс-менеджер "Газпрома".

Таинственные смерти газовых королей РФ – Волобуев озвучил версии

По словам Волобуева, он не единственный, кто уволился из "Газпромбанка" из-за развязанной Россией войны против Украины.

Также экс-менеджер "Газпрома" прокомментировал странные смерти газовых королей в РФ. 18 апреля в Москве нашли мертвыми всю семью первого вицепрезидента "Газпромбанка" Владислава Аваева. По официальной версии, он из ревности застрелил жену, затем убил дочь и повесился. Однако Волобуев в такую версию не верит.

"Он мог отвечать за приватбанкинг – это услуги VIP-клиентам "Газпромбанка", а это доступ к счетам. То есть, он знал, у кого сколько денег в банке лежит. Это – заткнуть рот. Он мог что-то знать и хотел рассказать, а ему не дали", – говорит бывший коллега погибшего.

Читайте такжеГазпром подтвердил полное прекращение поставок газа в ПольшуПодозрительной он называет и смерть бывшего топ-менеджера российской газодобывающей компании "Новатэк" Сергея Протосени, которого нашли мертвым рядом с телами его жены и дочери на вилле в Испании 21 апреля. Официальная версия, опять же, говорит, что Протосеня якобы убил жену и дочь, а сам повесился.

Волобуев отмечает, что ему не известно, могли ли эти два газовые чиновники быть опасными российскому режиму. Однако кажется логичной версия, что они могли знать о подкупе Кремлем некоторых европейских политиков.

Но по словам бывшего газмпромовца, подкуп политиков – это не основное. Он отмечает, что немецкий бизнес глубоко укоренился в РФ и может также давить на правительство в Берлине.

Напомним, британская разведка сообщила, что битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Оккупанты сосредотачиваются на том, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Самые тяжелые бои происходят возле двух населенных пунктов – Лисичанска и Северодонецка.

Ранее военный эксперт отмечал, что Украина с каждым днем имеет больше условий для контрнаступления. Ресурсы России уже на грани, зато государства-партнеры предоставляют Украине всё больше оружия для защиты от РФ. Это повлияет на финал войны.

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