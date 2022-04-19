"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность

"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день / открытые источники

В понедельник, 18 апреля, в России стало известно о сразу двух смертях топ-чиновников, приближенных к президенту Владимиру Путину.

Речь идет о вице-президенте "Газпромбанка" Владиславе Аваеве и директоре Службы внешней разведки Вячеславе Трубникове, пишет "Обозреватель."

Обстоятельства смерти 77-летнего Трубникова, которого за глаза называли "главным шпионом Путина", журналисты предпочли широко не распространять.

Скрыть громкое самоубийство Аваева, который перед смертью хладнокровно расправился с собственными женой и дочерью, – задача затруднительная и малоперспективная даже в таком тоталитарном государстве как РФ.

Читайте такжеУкраинские мольфарки прокляли Путина и его кодло - в список попали Шойгу, Скабеева и СоловьевОбе смерти стали некой закономерностью на фоне рокировки военного руководства в Москве, непубличных задержаний и арестов, которые активно продолжаются в России после разгромного поражения армии оккупантов под Киевом, Черниговом и Сумами, пишет издание.

Одним из наиболее ярких примеров стал министр обороны Сергей Шойгу, который после регулярной трансляции на всех федеральных каналах внезапно исчез, а потом оказался жертвой инфаркта и других хронических болезней, обострившихся на фоне неудавшейся военной кампании в Украине.

Ранее появилась информация, что министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. У него - обширный инфаркт. Выживет ли Шойгу - неизвестно. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники в Москве российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец Юкоса Леонид Невзлин.

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