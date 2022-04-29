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ВСУ зрелищно и ювелирно взорвали громадный склад с боеприпасами оккупантов

29 апреля 2022, 11:36

Украинской армии удался точный удар в мгновение ока поднял в воздух все смертоносные "железяки", которыми агрессоры планировали убивать украинцев.

ВСУ зрелищно и ювелирно взорвали громадный склад с боеприпасами оккупантов/ скриншот из видео

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха в весьма зрелищном стиле уничтожили склад боеприпасов оккупационных войск России. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице данной военной части.

Как говорят украинские воины, после того, как они узнали о том, что враг разместил свои боеприпасы в одном из сел Украины, то немедленно приняли решение уничтожить их. Но при этом все нужно было сделать так, чтобы не разрушать гражданскую инфраструктуру.

"Приятного просмотра! Это именно тот случай, когда страшно красиво. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!" — отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на южном направлении. Об этом сообщают на своей странице в Facebook представители оперативного командования "Юг".

Вражеские склады боеприпасов уничтожили двойным попаданием. Эти расположения русской армии были в районе Молодецкого и Великой Александровки.

Также бойцам ВСУ в том направлении удалось ликвидировать около полусотни российских военных и 14 единиц военной техники.

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Автор: Егор Бунин
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