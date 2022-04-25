Ответка на Херсонщине: ВСУ накрыли артиллерией склады и скопления рашистов

Основные усилия враг продолжает концентрировать на направлении Рубежное-Северодонецк-Попасная, а также в направлении Изюма.
Основные усилия российские оккупанты продолжают сосредотачивать на направлении Рубежное-Северодонецк-Попасная.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.
"В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенным образом не изменилась. Основные усилия враг продолжает концентрировать на направлении Рубежное-Северодонецк-Попасная, а также в направлении Изюма - пытается продвигаться на города Славянск и Краматорск. Но успеха не имеет", - сказал он.
Что происходит в Мариуполе
Враг продолжает атаковать район обороны сил украинских военнослужащих в Мариуполе - это завод Азовсталь, используя авиацию, артиллерию и остальных средств, включительно с наземными.
"Пытается продвигаться туда штурмовыми группами. То есть, нарушает как может приказ собственного верховного главнокомандующего - президента Путина, что... лишний раз показывает, с кем мы воюем. Цензурные слова трудно подобрать", - рассказал Арестович.
На Херсонщине оккупантов кроют артиллерией
Кроме того, отметил он, российские захватчики пытаются продвигаться в направлении административных границ Херсонской области.
"Наши войска наносят оккупантам артиллерийское поражение. Бьют по складам, пунктам управления и скоплении вражеских войск", - добавил советник руководителя ОП.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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