Ответка на Херсонщине: ВСУ накрыли артиллерией склады и скопления рашистов

Враг атакует ВСУ на востоке и юге / Фото Reuters

Основные усилия российские оккупанты продолжают сосредотачивать на направлении Рубежное-Северодонецк-Попасная.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенным образом не изменилась. Основные усилия враг продолжает концентрировать на направлении Рубежное-Северодонецк-Попасная, а также в направлении Изюма - пытается продвигаться на города Славянск и Краматорск. Но успеха не имеет", - сказал он.

Что происходит в Мариуполе

Враг продолжает атаковать район обороны сил украинских военнослужащих в Мариуполе - это завод Азовсталь, используя авиацию, артиллерию и остальных средств, включительно с наземными.

"Пытается продвигаться туда штурмовыми группами. То есть, нарушает как может приказ собственного верховного главнокомандующего - президента Путина, что... лишний раз показывает, с кем мы воюем. Цензурные слова трудно подобрать", - рассказал Арестович.

На Херсонщине оккупантов кроют артиллерией

Кроме того, отметил он, российские захватчики пытаются продвигаться в направлении административных границ Херсонской области.

"Наши войска наносят оккупантам артиллерийское поражение. Бьют по складам, пунктам управления и скоплении вражеских войск", - добавил советник руководителя ОП.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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