'Война в точке невозврата': в ОП сказали, что ждет Украину в 2024 году

Для победы в войне Украине нужно выполнить четыре запланированных пункта. Если боевые действия заморозятся, мы постоянно будем под давлением.

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В ОП сказали, что ждет Украину в 2024 году/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Война в Украине сейчас находится в точке невозврата. В то же время у нашего государства есть четкое понимание того, как могут развиваться события в 2024 году, и что именно нужно сделать для того, чтобы мы одержали победу над страной-агрессором Россией.

Украина для победы должна сконцентрироваться на четырех основных задачах. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

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"Война находится в точке невозврата. Поэтому у нас на 2024-й год, ну и на конец 2023-го абсолютно четкое понимание, что нужно", – отметил Подоляк.

Он назвал четыре пункта, которые должна выполнить Украина, чтобы одержать победу в войне:

Немного скорректировать тактику с учетом тех ресурсов, которые страна-агрессор Россия тратит. Скорректировать стратегию, учитывая то, какие доминантные преимущества остались в России – сделать так, чтобы эти преимущества врага были ликвидированы; Инвестировать в производства, которые нужно развивать Украине, чтобы получить технологическое преимущество; Резко нарастить давление за счет именно технологического компонента этой войны на те или иные военные порядки России.

Также Подоляк прокомментировал, что будет происходить в России в случае ее поражения в этой войне. По словам советника главы ОП, в РФ прекрасно понимают, что в случае их поражения российская элита перестанет существовать, и сама Россия перестанет существовать в политическом плане.

"Имеется в виду не в географическом, а в политическом виде. У них будут те же процессы, что и в 1991 году, но только с большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за это высокую цену, и безрезультатно", – отметил Подоляк.

В то же время если Украина не дожмет линию фронта и не обеспечит поражение России, то война может заморозиться, и наше государство после этого будет постоянно находиться под внешним давлением. По словам Подоляка, учитывая склонность России устраивать постоянные теракты и создавать внутренние политические конфликты, Украина "в принципе будет иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство".

Война в Украине

Напомним, у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно". Существует очень много факторов, которые влияют на процесс окончания войны, подчеркнул глава ОП Андрей Ермак.

Также раньше Шольц и Столтенберг сделали новые заявления о конце войны в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредили, что война в Украине может продолжаться достаточно долго.

Ранее политический эксперт Аналитического центра Democracy House Анатолий Октиск отмечал, что в мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты.

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