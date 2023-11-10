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Шольц и Столтенберг сделали новые заявления о конце войны в Украине: что известно

Юрий Берендий
10 ноября 2023, 14:12обновлено 10 ноября, 14:50
Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредили, что война в Украине может продолжаться достаточно долго.
Шольц и Столтенберг сделали новые заявления о конце войны в Украине: что известно
Шольц и Столтенберг сделали новые заявления о конце войны в Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что конфликт в Украине может продолжаться очень долго. В своем выступлении на конференции бундесвера в Берлине, он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо признаки того, что Россия остановит свою агрессивную войну против Украины и выведет свои войска. Об этом сообщает n-tv.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может продолжаться очень долго", – сказал он.

Однако Шольц подчеркнул, что конфликт длится значительно дольше, чем Путин предполагал, и поэтому, по его словам, он не хочет принимать пессимистический взгляд на ситуацию.

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Со своей стороны, Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Вооруженные Силы Украины способны достичь прогресса в войне против российских оккупантов, но предупредил, что этот путь будет трудным.

"Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - отметил Столтенберг в интервью агентству dpa.

По словам генерального секретаря НАТО, только благодаря военной поддержке Украина сможет остаться суверенной и демократической страной, и президент России Владимир Путин убедится, что не сможет одержать победу на поле боя.

В ответ на комментарий главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, где он указал на то, что война зашла в "тупик", Столтенберг отметил, что всегда было очевидно, что ситуация будет тяжелой.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии – с минами, с противотанковыми рвами, с большим количеством оборонительных позиций", - сказал он.

Однако украинские войска "смогли достичь успехов и освободить больше территории", подчеркнул Столтенберг.

Война России против Украины-последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный имеют единственную цель - достижение победы в в войне.

Он также добавил, что пока неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками.

В то же время, офицер Вооруженных сил Украины подчеркнул, что у Путина нет возможности воплотить свои планы на захват Донецкой и Луганской областей.

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война в Украине НАТО Йенс Столтенберг Олаф Шольц
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