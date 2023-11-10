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На западе Украины сбивать дроны труднее: в Воздушных силах сообщили причину

Юрий Берендий
10 ноября 2023, 13:40
В Воздушных силах сообщили, что в западных областях труднее сбивать ударные беспилотники россиян из-за особенностей ландшафта.
На западе Украины сбивать дроны труднее: в Воздушных силах сообщили причину
В Воздушных силах сообщили, почему на западе Украины труднее сбивать дроны / Коллаж Главред, фото: карта воздушных тревог, командование Воздушных Сил ВСУ, Сергей Наев / Facebook

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, в западных регионах, где преобладают леса и холмы, затрудняется визуальная видимость вражеских целей. Мобильные группы могут слышать пролет "Шахеда", но для уничтожения дрона его также нужно видеть. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"В западных областях более горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса. Начиная с Хмельницкой и Тернопольской области местность холмистая. Эти холмы затрудняют сбивание "Шахедов", - сказал Юрий Игнат.

Он также обратил внимание на то, что ограниченная видимость сокращает промежуток времени, доступный для защитников для сбивания дрона, увеличивая тем самым вероятность того, что дрон достигнет своей цели.

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Игнат отметил, что враг обстреливает территорию Украины различными типами вооружения фактически каждую ночь.

"Вот и этой ночью россияне атаковали Украину шестью ударными БПЛА типа "Shahed", а также двумя ракетами — Х-59 и Х-31. Пять "шахедов" наши средства противовоздушной обороны сбили. Также сбита ракета Х-59.Что касается ракеты Х-31, то то, что она не была сбита, не означает, что она достигла своей цели. Есть и другие средства противодействия. И они срабатывали и раньше, в том числе и по этому типу ракет. Вообще, Х-31 — цель достаточно сложная, это сверхзвук, скорость полета более 3000 километров в час, как "Оникс", и для сбития такой цели нужны Patriot", - указывает представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Удары россиян по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска нанесли сильный удар по тепловой электростанции (ТЭС). В результате этого нападения серьезно повреждено техническое оборудование предприятия, сообщили в компании ДТЭК. Отмечено, что, к счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Также, в ОК "Юг" сообщили, что Российская Федерация готовится атаковать критическую инфраструктуру Украины, в частности энергетические объекты, с наступлением холодов.

8 ноября, российские оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате атаки повреждения понесло иностранное гражданское судно, один человек погиб, еще 4 получили ранения.

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