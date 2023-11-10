В Украине тайно шили форму для сборной России

В Закарпатской области сотрудники полиции обнаружили, задокументировали и прекратили работу завода, который тайно изготавливал форму для российских спорстменов. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.
Стало известно, что владелец предприятия - гражданин Италии, итальянский бренд которого под названием "Vist" и создавал зимние лыжные куртки для национальной сборной российской федерации по лыжному спорту. Данный бренд ещё в 1997 году основали бывшие спортсмены Итальянской сборной по горнолыжному спорту.
Заказчиком формы с множеством символики страны-агрессора является организация RUSSIA SKI TEAM. На куртках изображен и герб и флаг РФ,
По словам Виктора Никиты, противозаконную деятельность прекратили сотрудники Национальной полиции.
Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и предотвращение противозаконной деятельности в интересах оккупанта.
Напомним, национальное агентство по предотвращению коррупции внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.Стало известно, что предприятия компании до сих пор работают в стране-агрессоре России и платят налоги, делая свой вклад в продолжение войны России против Украины.
Также известная украинская поп-певица Злата Огневич в категорической форме разозлилась, когда узнала, что жители Украины до сих пор предпочитают слушать музыку певцов и певиц из страны-агрессора и призвала не спонсировать врага.
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