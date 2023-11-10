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В Украине тайно шили форму для сборной России

Елизавета Бельмас
10 ноября 2023, 14:05
Полиция Закарпатья обнаружила в регионе завод, на котором тайно производили форму для сборной России.
В Украине тайно шили форму для сборной России
В Украине тайно шили форму для сборной России / коллаж: Главред, фото: скриншот Национальная полиция Закарпатской области

В Закарпатской области сотрудники полиции обнаружили, задокументировали и прекратили работу завода, который тайно изготавливал форму для российских спорстменов. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Стало известно, что владелец предприятия - гражданин Италии, итальянский бренд которого под названием "Vist" и создавал зимние лыжные куртки для национальной сборной российской федерации по лыжному спорту. Данный бренд ещё в 1997 году основали бывшие спортсмены Итальянской сборной по горнолыжному спорту.

На Закарпатье производили форму для россиян
На Закарпатье производили форму для россиян / t.me/glavredinfo

Заказчиком формы с множеством символики страны-агрессора является организация RUSSIA SKI TEAM. На куртках изображен и герб и флаг РФ,

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По словам Виктора Никиты, противозаконную деятельность прекратили сотрудники Национальной полиции.

Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и предотвращение противозаконной деятельности в интересах оккупанта.

На Закарпатье шили форму для России
На Закарпатье шили форму для России / t.me/zakarpatskaODA

Напомним, национальное агентство по предотвращению коррупции внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.Стало известно, что предприятия компании до сих пор работают в стране-агрессоре России и платят налоги, делая свой вклад в продолжение войны России против Украины.

Также известная украинская поп-певица Злата Огневич в категорической форме разозлилась, когда узнала, что жители Украины до сих пор предпочитают слушать музыку певцов и певиц из страны-агрессора и призвала не спонсировать врага.

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