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Зачем оккупанты заговорили о "жесте доброй воли" на Херсонщине: в ISW назвали версии

Анна Ярославская
14 ноября 2023, 07:20
Захватчики могли попытаться заставить бойцов ВСУ недооценить имеющуюся российскую живую силу на левом берегу Херсонской области.
Херсонская область, Антоновский мост
События на Херсонщине остаются очень болезненными в информационном пространстве РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В понедельник, 13 ноября, кремлевские пропагандистские СМИ, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщили, что российские военные на Херсонщине перейдут "на более выгодные позиции". Однако почти сразу эту информацию опровергли, назвав ее "ошибочной". Аналитики Института изучения войны считают, что военное командование РФ могло приказать государственным росСМИ обнародовать, а затем отозвать сообщение о перегруппировка войск на оккупированной территории Херсонской области в рамках информационной операции.

Как пишут эксперты ISW в своем отчете, эти действия могут быть направлены на то, чтобы заставить бойцов ВСУ недооценить имеющуюся российскую живую силу на левом берегу Херсонщины.

В то же время это может указывать и на реальные дискуссии, происходящие в высших эшелонах российского военного командования, которые просто преждевременно вышли в информационное пространство.

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Согласно другой гипотезе, внешний источник под видом Министерства обороны РФ передал росСМИ информацию о "перегруппировке" захватнических войск на левом берегу Херсонской области.

Аналитики ISW подчеркнули: независимо от причин и обстоятельств сообщений ТАСС и РИА "Новости", реакция на них свидетельствует о том, что события на Херсонщине остаются очень болезненными в информационном пространстве РФ. В частности российское медиа-пространство до сих пор не сплотилось вокруг единой риторики о том, что происходит на восточном берегу Днепра.

Ситуация на левобережье Херсонщины и "жест доброй воли"

12 ноября американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине - медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Также сообщалось, что украинские военные по меньшей мере в двух районах перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка (53 км к северо-востоку от города Херсона).

13 ноября российские пропагандисты заявили о том, что оккупанты якобы бегут из Херсонской области. Однако на самом деле это ложь. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, такие вбросы тоже являются элементом ведения боевых действий.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что оккупантам РФ выгодно принять решение об отводе войск от левого берега Днепра в Херсонской области. Это было бы оправданным с военной точки зрения.

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