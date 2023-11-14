ВСУ нацелились на Мелитополь: пошли в наступление и "перемололи" сотни россиян

Еще 504 российских оккупантов ликвидированы за сутки украинскими защитниками на Таврическом направлении.
Как уточнили в Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, за сутки враг нанес 25 авиационных ударов, провел 54 боевых столкновения, а также совершил 1124 артобстрела.
На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои – враг не оставляет попыток окружить город. Потери РФ составили несколько сот оккупантов за сутки. Защитники Украины отразили 18 атак.
На Марьинском направлении россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки - отражено 24 атаки.
На Шахтерском и Запорожском направлениям отражены все вражеские атаки. Оккупанты пытались безуспешно атаковать в районе населенного пункта Работино.
В свою очередь Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
"Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - уточняется в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1130 огневых задач. Потери врага составили 504 человека. В частности, было уничтожено 20 единиц техники россиян:
- 4 танка;
- 3 артиллерийские системы;
- 1 РСЗО;
- 6 БпЛА;
- 4 автомобиля.
- склад боеприпасов захватчиков.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери. Общие потери врага на Авдеевском направлении выросли почти на треть, сообщил Александр Штупун.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отразили "мясные штурмы" РФ и "покрошили" сотни россиян вместе с техникой. Враг продолжает тактику "мясных штурмов" и бережет свою технику.
Как сообщалось ранее, войска РФ охватил страх прорыва ВСУ, поскольку оккупанты понимают, что силы обороны Украины все ближе к Токмаку. В разведке Британии заявили, что на подступах к захваченному городу россияне строят дополнительные укрепления и усиливают их. Российские военные эвакуируют свои семьи.
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