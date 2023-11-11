ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

Общие потери врага на Авдеевском направлении выросли почти на треть, сообщил Александр Штупун.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты активизировали боевые действия на Авдеевском направлении, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Общие потери врага на этом участке фронта выросли почти на 30 процентов по сравнению с предыдущими днями, рассказал он в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"Враг активизировался на Авдеевском направлении. Кроме пехоты применяет значительное количество бронетехники. Украинские силы отразили 35 атак захватчиков", - сказал Штупун.

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По его словам, всего в течение суток в зоне ответственности Сил обороны Таврического направления враг совершил 58 атак. Российские войска нанесли 20 авиаударов и совершили более 1 тысячи артиллерийских обстрелов.

В то же время, как добавил представитель, потери россиян резко увеличились. Они привлекают подразделения, в которые входят осужденные за уголовные преступления лица. "Активизация не проходит просто так. Общие потери врага выросли почти на 30 процентов по сравнению с предыдущими днями", – сказал Штупун.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что РФ использовала под Авдеевкой кассетные боеприпасы с новой начинкой. Во время штурмов Авдеевки враг применил кассетные субэлементы "Мотив-3М" (СПБЭ-Д), которые имеют самостоятельное индивидуальное наведение.

Напомним, ранее в разведке Эстонии дали тревожный прогноз насчет ситуации вокруг Авдеевки. Наиболее интенсивные бои продолжались в Донецкой и Луганской областях, рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

Как ранее сообщалось, активность вражеской авиации на линии боевого столкновения возросла. Противник концентрируется преимущественно на Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведет активные штурмовые действия. Противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет ударные БПЛА (это и FPV-дроны), наши защитники стойко держат оборону.

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