Колонны бронетехники пошли на штурм: в ВСУ раскрыли направление удара оккупантов

В ВСУ сообщили, что российские войска пытаются колоннами прорваться в Купянск, однако силы обороны Украины удержали оборону.

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В ВСУ раскрыли направление удара оккупантов / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия по всей линии обороны стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Вчера наши защитники отбили пять атак. Это Синьковка. Петропавловка, Белогоровка. Противник перегруппировывается, от своих намерений наступления на Купянск не отказывается", – сказал он у Национального телемарафона.

Он также отметил, что из-за ухудшения погодных условий, противнику все труднее использовать бронетехнику для ведения наступательных действий на этом направлении.

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В то же время, начальница службы связей с общественностью 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига сообщила, что войска РФ "комбинированным способом" пытаются зайти в Купянск.

"Были случаи буквально вчера, позавчера когда заходили колонны тяжелой бронированной техники. Второй вариант их попыток штурмовать наши позиции - это пехота. Когда подходят небольшие группы пехоты до 10 человек и пытаются войти на наши позиции", - указывает Надежда Замрига.

По ее словам, враг изменил тактику наступательных действий для пехоты, ведь в прошлом месяце для штурмов позиций Сил обороны Украины враг использовал более численные штурмовые группы до 30-ти человек.

"Но благодаря нашим действиям - например, сбросы, FPV–дроны, работа артиллерии - они отказались от таких больших групп, потому что большие потери личного состава. Они просто разбили группы на более мелкие группы, но идут с трех, четырех точек. Количество личного состава, видимо, такое же", - рассказала она.

Наступление на Купянск

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо также заявил, что у российских оккупантов существует стратегический план по захвату Украины до конца 2023 года.

Генерал Александр Сырский сообщил, что Россия продолжает наступать одновременно на нескольких восточных направлениях. Например, несмотря на значительные потери, российские войска атакуют позиции ВСУ в районе Купянска.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщил, что российские оккупанты передислоцируют военную технику и личный состав из временно оккупированного Луганска на направление Купянска.

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