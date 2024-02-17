'РФ уже проиграла войну': Макрон пообещал бок о бок стоять с Украиной

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины подтверждает непоколебимую поддержку Франции, заявил президент Зеленский.

https://glavred.info/politics/rf-uzhe-proigrala-voynu-makron-poobeshchal-bok-o-bok-stoyat-s-ukrainoy-10542461.html Ссылка скопирована

Зеленский подчеркнул важность соглашения по безопасности с Францией / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Франция будет стоять бок о бок с Украиной в борьбе против России, чтобы оккупанты проиграли. Страна-агрессор теряет не только своих солдат в этой войне, но и доверие мирового сообщества и место в международных организациях. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

"Фактически, Россия уже ее проиграла, благодаря героическому сопротивлению украинцев, благодаря подъему чувства единства, которое спровоцировала эта справедливая борьба. Два года назад Путин говорил, что будет спецоперация, которая должна была закончиться за несколько дней, а на самом деле они сейчас несут колоссальные потери и застряли на всем фронте", - сказал Макрон.

Президент Франции также отметил героическое сопротивление украинцев и деградацию российской власти. По его словам, Россия ведет захватническую войну, вместо того чтобы заботиться о своих гражданах.

видео дня

"Для России лучше финансировать эту ненужную, несправедливую, жестокую войну, чем финансировать базовый уровень услуг для собственного населения. Уже с девяностых годов Россия в различных международных форматах потеряла свое место и доверие для себя. В то время, как Украина заняла свое место и скоро будет членом ЕС, а также НАТО, на что я надеюсь", - подчеркнул глава Франции.

Зеленский о соглашении по безопасности с Францией

Президент Украины подчеркнул важность подписанного соглашения с Эммануэлем Макроном. По его словам, этот документ подтверждает непоколебимую поддержку Франции.

Согласно договору, в 2024 году Франция предоставит 3 млрд евро военной помощи и будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения.

"Мы закрепляем основные обязательства по безопасности, предоставленные Украине Францией, и определяем приоритетность сотрудничества в сфере безопасности в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах. Я благодарю правительство и весь народ Франции за весомую поддержку Украины, за то, что вы на стороне свободы!", - написал Зеленский.

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Напомним, в пятницу, 16 февраля, президент Украины подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году.

Также 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили историческое соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.