РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

Историк, военный эксперт Михаил Жирохов оценил риск нового наступления российских оккупантов на Харьков. По его словам, некоторые варианты атаки существуют, и их обсуждают в определенных военных кругах.
Жирохов считает, что сначала армия РФ может попытаться захватить территорию на Сумщине.
"Более вероятным сценарием может быть попытка россиян взять под контроль какую-либо территорию в Сумской области. Чтобы использовать это продвижение для своей пропаганды и с целью оттягивания войск", - сказал Жирохов в интервью Главреду.
"А уже потом, когда проведут мобилизацию и наберут достаточное количество военных, они могут использовать этот плацдарм для наступления на Харьков", - добавил эксперт.
Кто такой Михаил Жирохов
Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.
Ситуация на Харьковщине - последние новости
Российские оккупанты минувшей ночью попытались "прощупать" пограничную линию в Харьковской области. Обстановка по направлению Волчанска сейчас очень напряженная. Об этом сообщил известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов, который ведет Telegram-канала "Говорять Снайпер".
Ранее Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.
Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что у врага есть ресурсы для активизации действий в приграничные Харьковщины. По его словам, Силы обороны контролируют ситуацию.
"Эти действия предсказуемы. Ресурсы у врага есть до обострения в приграничье, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - добавил Коваленко.
Угроза нового наступления на Харьков
Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.
Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.
Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".
Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.
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