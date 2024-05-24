Россиян "покрошили" на Харьковщине: разгромлена элитная группа спецназа РФ

Подразделение спецназа РФ задачу выполнить не смогло и отходило с большими потерями.

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На Харьковщине уничтожена группа спецназа РФ / Коллаж: Главред, Фото: pixabay.com, mil.ru

На Харьковском направлении бойцы Вооруженных сил Украины разгромили подразделение российских оккупантов 2 бригады специального назначения главного управления генштаба РФ (бывший ГРУ).

Вражеские силы проводили операцию в тылу украинских подразделений, сообщает Telegram-канал "Николаевский ванек" и публикует фото россиян, а также захваченных трофеев.

"Данное подразделения позиционируется в так называемой армии рф как элитное. На самом деле группа в полном составе в первые 10 минут своей "звёздной" задачи вступила в бой и понесла серьезные потери", - говорится в сообщении.

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Среди ликвидированных оккупантов - Ярослав Морозов, позывной "Беспилотник", 93 года рождения, Володин Максим, 85 года рождения, Павел Коваль.

Российские оккупанты / t.me/vanek_nikolaev

"В общем если коротко - группа задачу выполнить не смогла. Отходили с боем, понесли большие потери. Сколько 200-х и 300-х говорить не буду. Они и сами в полной мере владеют этой информацией. Кстати, больше на "рейды" в Харьковскую область идти не хотят. Странно как-то", - уточнили авторы материала.

Захваченные трофеи / t.me/vanek_nikolaev

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

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