РФ бросила в наступление множество солдат: Генштаб рассказал о боях на востоке

На Покровском и Кураховском направлениях российские оккупанты сосредоточили значительное количество личного состава и тяжелого вооружения. Продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко во время брифинга в Медиацентре "Украина - Укринформ".
"Покровское и Кураховское направление, это два направления, которые являются горячими, там продолжаются ожесточенные бои. Враг проводит наступательные действия как днем, так и ночью, применяя очень большое количество личного состава, который поддерживается тяжелым вооружением. На сегодня противник имеет там тактический успех, мы имеем потери некоторых позиций, но в оперативном отношении противник там успеха не имеет. Силы обороны стойко держат определенные рубежи и позиции", - рассказал Прохоренко.
По его словам, на Времовском направлении оккупанты ведут наступательные действия в районе Старомайорского. Россияне безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции. На Ореховском направлении, вблизи Работино, российские войска также пытаются оттеснить ВСУ с позиций, которые вернули под контроль Украины в 2023 году.
На Приднепровском направлении, где Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра, оккупанты ежедневно проводят штурмовые атаки, пытаясь вытеснить наши подразделения за Днепр. Однако эти попытки также не увенчались успехом.
Наступление РФ на Харьковщине - детали боев
Напомним, на Харьковском направлении ВСУ отбили атаки российских войск и начали контрнаступление. Противника удалось остановить. Сейчас Силы обороны активно восстанавливают утраченные позиции, рассказал Прохоренко.
Также оккупанты, после небольших успехов на севере Харьковской области застряли в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг перебрасывает резервы, чтобы компенсировать значительные потери.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины отбили крайние территории к северу от Харькова и продвинулись на юго-восток от Лукьянцев. Российские оккупанты перешли к активной обороне в направлении Липцов.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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