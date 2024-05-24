РФ бросила в наступление множество солдат: Генштаб рассказал о боях на востоке

На Покровском и Кураховском направлении россияне имеют тактический успех, ВСУ потеряли некоторые позиции, сказал Игорь Прохоренко.

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Россия идет в наступление с большим количеством военных и тяжелым вооружением / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

На Покровском и Кураховском направлениях российские оккупанты сосредоточили значительное количество личного состава и тяжелого вооружения. Продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко во время брифинга в Медиацентре "Украина - Укринформ".

"Покровское и Кураховское направление, это два направления, которые являются горячими, там продолжаются ожесточенные бои. Враг проводит наступательные действия как днем, так и ночью, применяя очень большое количество личного состава, который поддерживается тяжелым вооружением. На сегодня противник имеет там тактический успех, мы имеем потери некоторых позиций, но в оперативном отношении противник там успеха не имеет. Силы обороны стойко держат определенные рубежи и позиции", - рассказал Прохоренко.

По его словам, на Времовском направлении оккупанты ведут наступательные действия в районе Старомайорского. Россияне безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции. На Ореховском направлении, вблизи Работино, российские войска также пытаются оттеснить ВСУ с позиций, которые вернули под контроль Украины в 2023 году.

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На Приднепровском направлении, где Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра, оккупанты ежедневно проводят штурмовые атаки, пытаясь вытеснить наши подразделения за Днепр. Однако эти попытки также не увенчались успехом.

Наступление РФ на Харьковщине - детали боев

Напомним, на Харьковском направлении ВСУ отбили атаки российских войск и начали контрнаступление. Противника удалось остановить. Сейчас Силы обороны активно восстанавливают утраченные позиции, рассказал Прохоренко.

Также оккупанты, после небольших успехов на севере Харьковской области застряли в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг перебрасывает резервы, чтобы компенсировать значительные потери.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины отбили крайние территории к северу от Харькова и продвинулись на юго-восток от Лукьянцев. Российские оккупанты перешли к активной обороне в направлении Липцов.

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