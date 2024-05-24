Оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области — Deepstate

Продолжаются бои в Волчанске, Берестовом, Клещиевке, Уманском и Красногоровке.

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Оккупанты продвинулись в Очеретино / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Запад"

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой области. Аналитики мониторинговой группы DeepState зафиксировали продвижение армии РФ возле Очеретино.

Кроме того, продолжаются бои в Волчанске, Берестовом, Клещиевке, Уманском и Красногоровке.

"Враг продвинулся возле Очеретино. Продолжаются бои в Волчанске, Берестовом, Клещиевке, Уманском и Красногоровке", — говорится в сообщении.

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Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска захватили село Очеретино Донецкой области. Это "самое быстрое" проникновение армии РФ за последние месяцы и может угрожать разрушением украинской обороны на западе от Авдеевки. Об этом пишут журналисты Forbes.

115-я отдельная механизированная бригада ВСУ опровергла обвинения в крахе обороны в районе Очеретино Донецкой области. Ни одно штатное подразделение не покидало позиций, а бойцы стойко держали оборону, отражая вражеские атаки.

Очеретино в Донецкой области - что о нем известно Очеретино - посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины, расположен к северо-западу от Донецка. Через Очеретино проходит железнодорожная линия Донецк — Покровск, на которой расположена станция с пассажирским вокзалом. 10 октября 2023 года станция была разрушена в результате российского обстрела, передает Википедия. В конце апреля 2024 года, в ходе российского вторжения в Украину, посёлок был оккупирован РФ и полностью разрушен. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 3686 человек, на 2019 год - 3474 человек.

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