Сотни ATACMS и самолетов: как смешать с землей "коридор" РФ в Крым – полковник

Силам обороны Украины необходимо "перерезать" сухопутный коридор РФ на оккупированной территории, заявил Петр Черник.

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/ коллаж Главред, фото АрмияИнформ и ua.depositphotos.com

Кроме Крымского моста, Силам обороны Украины необходимо "перерезать" сухопутный коридор в направлении новой железной дороги Ростов-Крым на оккупированной территории, заявил полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, для этого ВСУ нужно достаточное количество дальнобойных ракет разных типов.

Эксперт напомнил, что во время операции "Буря в пустыне" США израсходовали более 600 ракет ATACMS, при этом коалиция располагала 1700 самолетами, в течение операции было совершено 100 тысяч самолето-вылетов.

"И это против армии Саддама Хусейна, которая была не такой мощной, как армия России. Несмотря на то, что российская армия сейчас потрепана, побита и подорвана, она все равно крепче и мощнее, чем иракские войска Хусейна", - отметил он.

Собеседник пояснил, что даже теперь после ударов США по режиму Саддама Хусейна остаются уничтоженные бункеры и взлетные полосы.

"Удары были такими массированными, что даже за 14 лет там не смогли восстановить инфраструктуру. Я не представляю, что будет у нас после использования, например, сотни самолетов F-16", - добавил Черник.

Смотрите видео - интервью Петра Черника Главреду:

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Россияне 19 мая обвинили Украину в атаке территории РФ и оккупированного Крыма. У оккупантов заявили, что полуостров был атакован 9 ракетами ATACMS, а по объектам в России были нанесены удары 60 беспилотниками.

В Британии призвали Германию дать Украине Taurus и разрешить бить ими по Крыму. В Лондоне напомнили, что Крымский полуостров – территория Украины, которую захватила Россия.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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