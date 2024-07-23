Света будет больше: в Украине уменьшили объемы отключений до конца суток

Снижение потребления привело к уменьшению очередей отключений электроэнергии, сообщило Укрэнерго.

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Отключение света в Украине 23 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В вечер вторника, 23 июля, в Украине уменьшили объемы отключения электроэнергии по графикам. Вместо трех очередей отключений, как это было раньше, теперь действуют только две. Об этом сообщило Укрэнерго.

"С 21:00 до 24:00, будут действовать две очереди отключений вместо трех", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, ослабление в ограничениях электроэнергии обусловлены фактическим потреблением электроэнергии, которое оказалось ниже прогнозируемого уровня. Вследствие этого, отключение электроэнергии в так называемых светло-серых зонах пока не планируются.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Напомним, в августе, сентябре и октябре ситуация с отключением электроэнергии в Украине значительно улучшится. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит, отключения света могут не применять.

Также 24 июля в Украине будут действовать графики почасовых отключений света на все сутки. С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 свет будут выключать для одной очереди, в другие часы - для двух очередей одновременно.

Как сообщал Главред, Украина может избежать отключений электроэнергии в осенний период, если три энергоблока АЭС, которые сейчас на ремонте, будут успешно введены в эксплуатацию. По словам Рябцева, ожидается, что в сентябре и октябре ситуация улучшится, но графики стабилизационных отключений могут остаться, хоть и уменьшатся с 12 до 4 часов в сутки.

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