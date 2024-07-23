Объемы отключений будут минимальными: график отключения света на 24 июля

В Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений света для одной и двух очередей.

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График отключения света на 24 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине в среду, 24 июля, будут действовать графики почасовых отключений света. Они будут введены на все сутки. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать графики отключения света для одной очереди.

"В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

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