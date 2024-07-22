Отключения света будут более жесткими: график отключения света на 23 июля

В Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения света с различными объемами ограничений.

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Графики отключения света на 23 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

В Украине во вторник, 23 июля, в течение всех суток будут действовать графики отключения света. Однако ограничения будут более жесткими. Об этом сообщает Укрэнерго.

В разный период суток будут разные объемы ограничений.

"С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений. В другие часы суток будут действовать две очереди отключений", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, когда перестанут отключать свет в Украине. До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится. А вот осенью свет будут выключать либо минимально, либо не будут совсем.

Кабмин расширил список тех, кому не будут выключать свет. Кроме критически важных объектов, не будут выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны.

В Госспецсвязи обязали мобильных операторов работать без света значительно дольше. Они должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.

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