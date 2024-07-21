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Часов со светом будет много: график отключения электроэнергии на 22 июля

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2024, 19:05
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В Украине 22 июля будут действовать графики отключения света для одной, двух и трех очередей в разное время суток.
свет, выключение света
График отключения света на 22 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в понедельник, 22 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 1:00 до 5:00 будут действовать графики отключения света для одной очереди. С 18:00 до 23:00 будут выключать свет сразу для трех очередей.

"В другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Часов со светом будет много: график отключения электроэнергии на 22 июля
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, когда перестанут отключать свет в Украине. До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится. А вот осенью свет будут выключать либо минимально, либо не будут совсем.

Кабмин расширил список тех, кому не будут выключать свет. Кроме критически важных объектов, не будут выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны.

В Госспецсвязи обязали мобильных операторов работать без света значительно дольше. Они должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.

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