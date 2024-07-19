Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

В Украине уменьшили объемы ограничений электроэнергии потребителям на субботу, сообщило Укрэнерго.

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График отключения электроэнергии на 20 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В субботу, 20 июля, в Украине уменьшат объемы ограничений электроэнергии для потребителей. В период с 2:00 до 5:00 украинцам не будут выключать свет. Об этом сообщило Укрэнерго.

"С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений", - добавили в сообщении.

По данным Укрэнерго, в другие часы суток будет действовать одна очередь отключений электроэнергии.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Напомним, в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.

Также директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация с энергетическим обеспечением может улучшиться со следующей недели, если не возникнут новые проблемы. Аномальная жара уже вызвала аварийные остановки на энергетических объектах, что затрудняет запуск оборудования.

Как сообщал Главред, Украина может избежать отключений электроэнергии в осенний период, если три энергоблока АЭС, которые сейчас на ремонте, будут успешно введены в эксплуатацию. По словам Рябцева, ожидается, что в сентябре и октябре ситуация улучшится, но графики стабилизационных отключений могут остаться, хоть и уменьшатся с 12 до 4 часов в сутки.

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