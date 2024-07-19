УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

Руслана Заклинская
19 июля 2024, 19:24
105
В Украине уменьшили объемы ограничений электроэнергии потребителям на субботу, сообщило Укрэнерго.
Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля
График отключения электроэнергии на 20 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В субботу, 20 июля, в Украине уменьшат объемы ограничений электроэнергии для потребителей. В период с 2:00 до 5:00 украинцам не будут выключать свет. Об этом сообщило Укрэнерго.

"С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений", - добавили в сообщении.

По данным Укрэнерго, в другие часы суток будет действовать одна очередь отключений электроэнергии.

видео дня

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.

Также директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация с энергетическим обеспечением может улучшиться со следующей недели, если не возникнут новые проблемы. Аномальная жара уже вызвала аварийные остановки на энергетических объектах, что затрудняет запуск оборудования.

Как сообщал Главред, Украина может избежать отключений электроэнергии в осенний период, если три энергоблока АЭС, которые сейчас на ремонте, будут успешно введены в эксплуатацию. По словам Рябцева, ожидается, что в сентябре и октябре ситуация улучшится, но графики стабилизационных отключений могут остаться, хоть и уменьшатся с 12 до 4 часов в сутки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго отключения света
Реклама

Главное за день

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:24 Украина
Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:27 Политика
РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

17:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали 3602

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый 3126

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали 3041

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский 2963

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Последние новости

19:24

Будут ли отключения света зимой длиннее, чем сейчас: названо главное условие

19:24

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:06

Как отследить посылку Укрпочты: сколько будет идти и какая цена отправленияВидео

18:27

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:17

Выстрелила в лицо: путинист Басков чуть не пострадал во время концерта

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
18:16

Ротару готова выступить перед россиянами за определенную сумму - росСМИ

17:43

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенокФото

17:42

"Будет трудно и долго": Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации

17:39

Копия мать: дочь Лорак в мини поделилась свежими фото

Реклама
17:26

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокируетВидео

17:26

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

17:18

Как не угробить аккумулятор: сколько времени заряжать и как правильно подключитьВидео

17:14

Решение, которое ускорит получение F-16: Зеленский порадовал украинцев

17:04

Прямо в центре Киева: Ольга Сумская ошеломила прогулкой с дочерью

16:58

Умер звезда сериала "Теория большого взрыва"

16:53

До трассы остается 7-8 км: в ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром

16:34

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Минобороны сделали важное заявление

16:34

Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

16:17

Бросила мужа и приехала: жена Никиты Преснякова вернулась в РФ

15:55

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Реклама
15:51

"Догорает в степях Донбасса": ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

15:23

На Киевщине завершили строительство крупного завода

15:21

Мощная атака "адской" жары: первая помощь при солнечном или тепловом удареВидео

15:19

РФ привлекает новые подразделения: названы самые горячие направления фронта

14:49

Боеприпасы, оружие и учения ВСУ: Украина подписала еще два соглашения по безопасности

14:24

Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторватьсяВидео

14:05

Как сделать прохладу в комнате без кондиционера: проверенные лайфхаки от жарыВидео

13:53

Как закрыть щавель на зиму в банках - самый простой способ без консервантов

13:44

Ситуация кардинально изменится: сколько будут длиться отключения света осенью

13:12

Гороскоп на завтра 20 июля: Овнам - удивительные вещи, Девам - напряженная встреча

12:59

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

12:18

В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных

12:09

Европа должна быть готова: Столтенберг спрогнозировал длительность войны в Украине

11:58

Предательница Лолита рассказала о тяжелом состоянии своей дочери

11:53

"Она человек молодой": Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину разрыва со своей невестой

11:44

На следующей неделе в Украине может улучшиться ситуация со светом - Рябцев

11:33

"Могу остановить любую войну": Трамп заявил об угрозе Третьей мировой и вспомнил об Украине

11:17

Появляются "синие экраны смерти": в ОС Windows произошел глобальный сбой - что известно

11:01

Китайский гороскоп на завтра 20 июля: Петухам - позитивные изменения, Свиньям - сомнения

10:58

Ни участия, ни разрешения: Шольц ответил на призыв Зеленского сбивать ракеты РФ

Реклама
10:39

Россияне имеют локальные успехи вблизи Купянска: насколько тяжелая ситуация - МВА

10:27

В Якутии пропал вертолет с тремя сотрудниками ФСБ на борту

10:18

"Это любовница Жадана": известная журналистка сделала признание о жизни писателя

10:00

"Будет трудно": Зеленский назвал последствия возможного президентства Трампа для Украины

09:57

В работе "Новой почты", мобильного оператора и банка произошел масштабный сбой

09:25

Зеленский и Трамп планируют провести телефонный разговор – CNN

09:05

Оккупанты продвигаются на трех направлениях и "положили глаз" на Сумщину - ISW

08:47

Зеленский сказал, когда уйдет с поста президента

08:16

Впервые после Клинтона 27 лет назад: Зеленский выступит на заседании правительства Британии

08:10

"Шахеды" из Беларуси: важный нюанс для Украинымнение

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять