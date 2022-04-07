От банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФ

Российсике мародеры

Российские мародеры, убивавшие украинцев и грабившие их дома, выставляют на сайтах частных объявлений лоты с украденным во время войны.

Как пишет Сегодня, один из жителей Москвы выставил объявление о продаже ретрочашки "Крым-Украина".

Ее особенность, как считает автор написанного, в том, что по цвету на карте полуостров Крым относится к Украине, а стоимость такого "чуда" — 1700 грн по курсу НБУ, зафиксированному на период военного положения.

Кто-то решил продать пачку спичек с изображенными на них цветами украинского флага.

"Спички в вашу коллекцию", – отметил автор поста. А стоимость их 250 рублей, что по фиксированному курсу НБУ во время военного положения будет 85 грн.

Продают и обычные украинские гривны. Как отметил автор объявления: "Купюры с хорошими номерами". То, что с хорошими, сомнений нет, потому что это украинское, а вот вопрос необходимости нашей валюты в Московской области и ее стоимости (340 грн) остается открытым.

Не побрезговали орки и нижним бельем. Мужские трусы с картой Украины появились в продаже в Воронежской области. Стоимость ориентировочно 119 грн.

Читайте такжеНаграбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародера

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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