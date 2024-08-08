Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в 'копеечку'

Чтобы защитить себя от получения фальшивых денег, стоит знать, как проверить доллары на подлинность. К тому же, если знать главные правила, то хватит даже пристального визуального осмотра, чтобы определить фальшивку.
Как проверить фальшивые доллары или нет
Метод, которым может воспользоваться каждый - визуальная проверка долларов. Автор YouTube канала "Доза Нумизмата" сказал, на что стоит обратить внимание:
- Водяной знак. Он проявляется, если посмотреть на банкноту на просвет.
- Номинал. Существуют банкноты только в 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 доллар.
- Материал. Купюра имеет плотную и шероховатую бумагу, напоминающую ткань. Надорвать бумагу невозможно. Если потянуть её за края - она немного растягивается.
- Особенности нанесения краски. Изображения на лицевой части, кроме кода и печати банка, нанесены черными MG-красками, на обороте используется обычная зеленая. Номинал, в зависимости от угла наклона, может менять цвет. Изображения на купюре не должны выгорать на солнце или расплываться, когда на них попадет вода. Краска хорошо держится и не осыпается, даже если банкноту потереть. Рисунок должен быть четким, без размытых контуров.
- Микропечать. Под увеличительным стеклом просматривается надпись "United States of America".
- Портрет президента США. Согласно статистике НБУ, в основном в Украине подделывают $100. Довольно часто - дорисовывая нули до $1 или $10. Поэтому стоит запомнить, что на купюре номиналом 100 долларов США изображен Бенджамин Франклин.
- Символы серийного номера. Каждая банкнота имеет уникальный номер - комбинацию из одиннадцати цифр и букв. Серийный номер дважды повторяется на лицевой стороне купюры.
Что делать если попались фальшивые доллары
Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, нужно отнести её в банк или обратиться в полицию. Фальшивую банкноту можно отнести в любой банк. Сотрудник проверит, к какой категории относится купюра: неплатежеспособной, сомнительной или имеющей признаки подделки. В случае обнаружения последних двух работник банка должен вызвать полицию.
На такие купюры будет составлен акт с указанием всех реквизитов денежных знаков и ордер о передаче ценностей. После этого банкноту заберут на проверку в НБУ, которая длится пять дней.
Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, можно сразу обратиться в полицию. Там возбудят дело и отправят купюру на экспертизу. Человеку нужно будет дать показания: как купюра попала к нему, где он мог её получить, кто мог её дать.
Смотрите видео, как проверить 100 долларовую купюру на подлинность:
Что известно о YouTube канале "Доза Нумизмата"?
На канале "Доза Нумизмата" можно увидеть редкие оборотные монеты Украины, коллекционные годовые наборы монет Украины, инвестиционные монеты Украины, фальшивые монеты Украины, и многое другое о монетах. На данный канал уже подписалось более 8 тысяч пользователей.
Читайте также:
- Доллар пробьет потолок: когда ждать резкого взлета на валютном рынке
- Доллар по 45 будет не скоро: эксперт удивил прогнозом
- Курс доллара резко подскочил: эксперт рассказал, что ждать от валюты до Нового года
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред