Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в 'копеечку'

Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, нужно отнести её в банк или обратиться в полицию.

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Как определить фальшивые доллары / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чтобы защитить себя от получения фальшивых денег, стоит знать, как проверить доллары на подлинность. К тому же, если знать главные правила, то хватит даже пристального визуального осмотра, чтобы определить фальшивку.

Как проверить фальшивые доллары или нет

Метод, которым может воспользоваться каждый - визуальная проверка долларов. Автор YouTube канала "Доза Нумизмата" сказал, на что стоит обратить внимание:

Водяной знак. Он проявляется, если посмотреть на банкноту на просвет. Номинал. Существуют банкноты только в 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 доллар. Материал. Купюра имеет плотную и шероховатую бумагу, напоминающую ткань. Надорвать бумагу невозможно. Если потянуть её за края - она немного растягивается. Особенности нанесения краски. Изображения на лицевой части, кроме кода и печати банка, нанесены черными MG-красками, на обороте используется обычная зеленая. Номинал, в зависимости от угла наклона, может менять цвет. Изображения на купюре не должны выгорать на солнце или расплываться, когда на них попадет вода. Краска хорошо держится и не осыпается, даже если банкноту потереть. Рисунок должен быть четким, без размытых контуров. Микропечать. Под увеличительным стеклом просматривается надпись "United States of America". Портрет президента США. Согласно статистике НБУ, в основном в Украине подделывают $100. Довольно часто - дорисовывая нули до $1 или $10. Поэтому стоит запомнить, что на купюре номиналом 100 долларов США изображен Бенджамин Франклин. Символы серийного номера. Каждая банкнота имеет уникальный номер - комбинацию из одиннадцати цифр и букв. Серийный номер дважды повторяется на лицевой стороне купюры.

Как выглядит настоящая купюра 100 долларов / фото: Минфин

Что делать если попались фальшивые доллары

Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, нужно отнести её в банк или обратиться в полицию. Фальшивую банкноту можно отнести в любой банк. Сотрудник проверит, к какой категории относится купюра: неплатежеспособной, сомнительной или имеющей признаки подделки. В случае обнаружения последних двух работник банка должен вызвать полицию.

На такие купюры будет составлен акт с указанием всех реквизитов денежных знаков и ордер о передаче ценностей. После этого банкноту заберут на проверку в НБУ, которая длится пять дней.

Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, можно сразу обратиться в полицию. Там возбудят дело и отправят купюру на экспертизу. Человеку нужно будет дать показания: как купюра попала к нему, где он мог её получить, кто мог её дать.

Смотрите видео, как проверить 100 долларовую купюру на подлинность:

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