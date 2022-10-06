Доллар по 45 будет не скоро: эксперт удивил прогнозом

Доллар по 45 будет не скоро / скриншот

Курс доллара в Украине последние несколько недель значительно колебался. Хотя большинство экспертов считают, что курс и дальше может возрасти, от доллара можно ожидать более положительные изменения.

Финансовый эксперт Михаил Федоров на YouTube-канале " Финансовый портал Минфин " отметил, что после того, как деньги от западных партнеров Украины стали вливаться в экономику, американская валюта стабилизировалась, и в будущем провалов быть не должно.

"В определенной степени, финансовая система Украины пришла в определенный баланс денег, входящих и выходящих. Все экономические группы, работающие для наработки плана Маршала, они уже адаптировались к ситуации", - отметил эксперт.

Федоров также считает, что технический анализ курса доллара смотрит на 45 грн. за доллар, но такая цена будет еще не скоро. Показатель 45 грн - это не цель этого текущего года, а скорее всего будет только в следующем году. То есть, резких колебаний гривны в 2022 году ожидать не следует.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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