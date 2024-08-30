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Что делать с плесенью на стенах: простые, но очень хорошие решения

Андрей Ганчук
30 августа 2024, 18:05
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Как избавиться от плесени на стенах в частном доме и квартире вы можете узнать после того, как ознакомитесь с советами и поймете, какое средство лучше купить.
плесень
Что делать, если на стене образовалась плесень, и как от нее избавиться / Скриншот YouTube

Многим интересно, какое самое эффективное средство от плесени от стенах. Тем, кто уже боролся с грибком, хорошо известно, что главное не только уничтожить плесень, но и создать такие условия, чтобы она не появлялась. Мы расскажем о средстве и советах, которые должны помочь решить проблему.

Автор YouTube-канала Мастер до всех дел рассказал, как бороться с плесенью, и что нужно делать для того, чтобы она не появлялась.

Как вывести плесень на стене

Утепление стены для борьбы с плесенью

Чтобы избавиться от плесени, нужно стену, которая подвержена грибку, утеплить с внешней стороны экструзионным пенополистиролом. Автор утверждает, что раньше утепления не было, и, вероятно, потому стена и промерзала. Снаружи холод, а изнутри – тепло, в результате чего кондесация влаги привела к образованию плесени.

Чем можно удалять плесень со стены

В обзоре сказано, что пользовались средством Goodhim 8в1. Однако вы можете выбрать и совершенно другое, подходящее для вас средство, посоветовавшись со специалистом.

Обработка стены против плесени

Средство нужно залить в пульверизатор и три раза нанести на стенку с перерывами на 30 минут. Далее очищаем стенку.

Что делать, чтобы не было плесени

Если у вас такая же ситуация, как и у автора – стена расположена в ветреном месте и постоянно под угрозой промерзания – лучше не ставить вплотную к ней шкафы, вешалки и не вешать максимально близко к стене полку. Лучше набить брусок 20-30 мм и потом уже что-то ставить. Брусок поможет обеспечить вентиляцию пространства, чтобы воздуха не застаивался.

Смотрите видео, как избавиться от плесени и не допустить ее появления:

Что такое Мастер до всех дел?

Мастер до всех дел – это YouTube-канал строителя, который показывает различные лайфахи, связанные с ремонтами. У канала более 7,5 млн просмотров, указано в описании.

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