Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

Технологии вышли на новый уровень, а вместе с ним появились недобросовестные люди. Чтобы не попасться на них, стоит знать, как отличить доллар от подделки.

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Как отличить фальшивые доллары от настоящих / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В современном мире есть немало подделок - от сумки до купюр. Чтобы не попасться на крючок мошенников и не потерять свои деньги, полезным будет знание, как отличить фальшивые доллары.

На Reddit пользователи поделились своими лайфхаками, как проверить доллары на подлинность с помощью телефона или других подручных предметов.

Стоит начать с самого простого способа, как проверить 100 долларов на подлинность в домашних условиях. Для начала стоит найти на купюре водяной знак. На новых образцах он является копией портрета и расположен справа от напечатанного изображения. Таким же образом можно проверить 10, 20 и 50 долларов.

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Если вы не уверены, как выглядит настоящая купюра 100 долларов, проверьте бумагу на ощупь. Доллары имеют в своем составе очень специфическую смесь волокон, которую тяжело спутать с подделкой. Особенно легко отличить фальшивку, если у вас есть другая купюра, в которой вы уверены.

Многие не знают, что есть способ, как проверить доллары на подлинность с помощью телефона. Сейчас есть немало приложений и для Android, и для Apple, которые могут путем наведения камеры на купюру определить ее подлинность.

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