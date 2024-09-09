Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

В современном мире есть немало подделок - от сумки до купюр. Чтобы не попасться на крючок мошенников и не потерять свои деньги, полезным будет знание, как отличить фальшивые доллары.
На Reddit пользователи поделились своими лайфхаками, как проверить доллары на подлинность с помощью телефона или других подручных предметов.
Стоит начать с самого простого способа, как проверить 100 долларов на подлинность в домашних условиях. Для начала стоит найти на купюре водяной знак. На новых образцах он является копией портрета и расположен справа от напечатанного изображения. Таким же образом можно проверить 10, 20 и 50 долларов.
Если вы не уверены, как выглядит настоящая купюра 100 долларов, проверьте бумагу на ощупь. Доллары имеют в своем составе очень специфическую смесь волокон, которую тяжело спутать с подделкой. Особенно легко отличить фальшивку, если у вас есть другая купюра, в которой вы уверены.
Многие не знают, что есть способ, как проверить доллары на подлинность с помощью телефона. Сейчас есть немало приложений и для Android, и для Apple, которые могут путем наведения камеры на купюру определить ее подлинность.
Что такое reddit?
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
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