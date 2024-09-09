Презентация iPhone 16 от Apple: каким будет новый айфон

Рассмотрим ключевые характеристики и особенности, которые ожидаются в новой модели.

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Каким будет новый айфон / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Apple готовится к самому ожидаемому событию года — презентация под слоганом "It's Glowtime" состоится 9 сентября. В этом году компания предложит множество обновлений и улучшений, которые сделают новый айфон еще более привлекательным.

Многие пользователи задаются вопросом, каким будет iPhone 16 и что нового представит Apple. Рассмотрим ключевые характеристики и особенности, которые ожидаются в новой модели.

Новый дизайн iPhone 16

Одним из самых заметных изменений в айфоне 16 станет его дизайн. В отличие от предыдущих моделей с диагонально расположенными камерами и квадратным выступом, iPhone 16 получит вертикальную систему камер с выступом в форме таблетки. Это изменение позволит Apple уменьшить размер выступа, что сделает заднюю панель более гладкой и аккуратной, пишет applefun.

Микрофон будет размещен рядом с камерами, а вспышка переместится на заднюю панель, выходя за пределы выступа. Также будет изменен переключатель отключения звука — его заменит кнопка действия, аналогичная той, что используется в iPhone 15 Pro.

Что за устройство iPhone? iPhone - серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS, сообщает "Википедия".

Характеристики iPhone 16

Что касается айфона 16 характеристик, диагональ дисплея у базовой модели составит 6,1 дюйма, у iPhone 16 Plus – 6,7 дюймов, а у моделей Pro ожидаются экраны размером 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. OLED-дисплеи будут использовать технологию микролинз для повышения яркости и энергоэффективности.

Модель iPhone 16 получит увеличенную оперативную память — 8 ГБ вместо 6 ГБ, как в предыдущем поколении. Это изменение сделает устройство быстрее и более продуктивным при выполнении многозадачности. Также ожидается поддержка Wi-Fi 7 для улучшения скорости и стабильности соединения.

Новые iPhone также будут использовать модем Qualcomm Snapdragon X75, обеспечивая улучшенную связь 5G, лучшее покрытие и надежность.

Цвета и материалы iPhone 16

Ожидается, что iPhone 16 будет доступен в нескольких цветовых вариантах: черный, белый, розовый, синий и зеленый. В линейке iPhone 16 Pro могут появиться новые цвета, такие как Desert Yellow и Cement Gray, выполненные в титановом корпусе, который был впервые представлен в моделях iPhone 15 Pro.

Цена iPhone 16

Хотя точная цена айфона 16 пока не объявлена, аналитики предполагают, что стоимость базовых моделей будет аналогичной прошлогодним ценам. Ожидается, что цена iPhone 16 начнется с $799, а iPhone 16 Plus — с $899. Модели Pro и Pro Max, вероятно, будут стоить от $1099 и $1199 соответственно.

Кроме того, инсайдеры предполагают, что Apple может представить iPhone 16 Ultra с более крупным экраном и высокими характеристиками, который будет стоить дороже.

Презентацию iPhone 16 от Apple смотреть можно на официальном канале компании:

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