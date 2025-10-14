Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

Многие люди совершенно неправильно моют волосы, что делает приводит к быстрому загрязнению.

Как правильно мыть волосы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Как мыть голову, чтобы волосы были блестящими и легкими

Почему большинство людей моет волосы неправильно

Большинство людей даже не догадывается, что моет волосы неправильно. Несмотря на приятное ощущение свежести после душа, именно ошибки в процессе мытья могут стать причиной того, что волосы выглядят тусклыми, тяжелыми и быстро жирнеют. Об этом пишет Главред со ссылкой на издание Mirror.

Профессиональная парикмахер по имени Мэри из города Кингстон-на-Темзе, которая публикует советы по уходу за волосами в TikTok, объяснила, что даже люди, которые регулярно моют голову, часто оставляют нижнюю часть волос недостаточно чистой.

"Причина, по которой волосы снизу кажутся тяжелыми или грязными, проста - вы просто не моете их как надо", - говорит эксперт.

1. Мойте не только макушку

По словам Мэри, большинство людей сосредотачивается только на макушке, забывая, что волосы нуждаются в очистке по всей длине.

"Возьмите немного шампуня для макушки, а затем отдельно нанесите еще порцию на затылок. Тщательно втирайте средство в кожу головы, даже если для этого придется закрепить волосы заколкой", - советует она.

2. Используйте шампунь дважды

Парикмахер объясняет, что первое нанесение шампуня удаляет основные загрязнения, кожный жир и остатки косметических средств, а второе обеспечивает глубокое очищение.

"Во время первого мытья шампунь может плохо пениться - это нормально. Он "борется" с грязью. На втором этапе пены будет больше, и очищение станет более эффективным", - пояснила она.

3. Тщательно смывайте средство

Мэри также подчеркивает: шампунь нужно хорошо смыть после каждого нанесения - сначала с верхней части головы, затем с нижней. Если этого не сделать, на волосах останутся частички средства, из-за чего они могут выглядеть жирными даже после мытья.

Регулярно очищайте волосы дважды, уделяя внимание не только корням, но и кончикам. Такой подход поможет сделать волосы легкими, блестящими и обеспечит длительное ощущение свежести.

