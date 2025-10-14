Школьник поймал рыбу гигантского размера и удивил Сеть: кадры рекордного улова

Такие рыбы могут достигать веса до 50 кг и способны хорошо приспосабливаться к различным условиям.

В Днепре мальчик поймал гигантскую рыбу прямо в парке

Местные сняли на видео, как ребенок поймал огромного карпа

В Днепре юный рыбак удивил прохожих, когда прямо в парке Глобы достал из водоема огромного карпа. Необычный момент попал на видео, которое быстро начало распространяться в соцсетях. Ролик с редким для этого места уловом опубликовал Telegram-канал "ХДніпро".

На видео видно, как мальчик с удовольствием демонстрирует свой трофей. При этом отмечается, что ловить рыбу в этом пруду официально запрещено. Вернул ли юный рыбак карпа в воду и какого именно веса была рыбина, пока неизвестно.

Мальчик в Днепре поймал карпа / фото: скрин с канала "ХДнипро"

Что известно о карпах

Карп - распространенный вид пресноводной рыбы, который обитает в реках и озерах Европы, Азии и Северной Америки. Эта рыба предпочитает спокойные водоемы с илистым дном и большим количеством растительности.

Карпы на самом деле всеядны. Они питаются мелкими ракообразными, водными насекомыми, головастиками, микроорганизмами и даже мальками собственного вида. Благодаря неприхотливости и способности приспосабливаться к различным условиям они могут вырастать до 50 килограммов и жить как в небольших прудах, так и в глубоких карьерах.

Какую прикормку выбрать для ловли карпа осенью - мнение эксперта

По словам эксперта по карпфишингу Алекса Швеца в комментарии FishingUKR, осенью для успешной ловли карпа идеально подходит смесь запаренной конопли и консервированной кукурузы.

Секрет успеха этой комбинации заключается в ее универсальности и влиянии на пищевое поведение рыбы:

Конопля (мелкие зерна) : Создает стойкий, привлекательный для карпа аромат благодаря маслам и притягивает его издалека. Она насыщает воду питательными веществами, но не дает рыбе быстро насытиться, заставляя ее активно искать более крупную пищу на месте ловли.

: Создает стойкий, привлекательный для карпа аромат благодаря маслам и притягивает его издалека. Она насыщает воду питательными веществами, но не дает рыбе быстро насытиться, заставляя ее активно искать более крупную пищу на месте ловли. Кукуруза (яркие и сладкие зерна) : Выполняет роль основной, хорошо заметной пищи. Карп легко находит ее на дне, поскольку она является для него привычным и привлекательным кормом.

Это сочетание элементов разного размера и питательности помогает надолго удерживать стаю в месте ловли, что подтверждено опытом многих рыбаков.

Какая рыба водится в украинских водоемах - детали

Недавно еще один украинский рыбак смог похвастаться редким уловом: он поймал марену обыкновенную, или усача, которая занесена в Красную книгу.

Также в СМИ рассказали о винницком рыбаке, которому удалось вытащить большую щуку - хищницу весом почти четыре килограмма.

Впрочем, самый выдающийся улов, пожалуй, достался рыбаку из Киевской области, который на озере Картар в Володарском районе выловил чрезвычайно редкий вид - черного амура, который тоже находится в Красной книге Украины.

