Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

Вы узнаете:
- Почему батареи могут плохо греть
- Когда стоит заменять старый котел
- Как повысить теплоизоляцию дома
С наступлением холодов вопрос сохранения тепла дома становится одним из самых насущных. Когда температура за окном падает до минимальных отметок, все чаще возникают проблемы с отоплением - от неравномерно теплых батарей до сбоев в работе.
Даже незначительные неисправности могут привести к тому, что в доме становится прохладно, а счета за отопление - ощутимо растут. Поэтому Главред узнал, как позаботиться об эффективности системы отопления.
Как понять, что батареи работают неэффективно
Одной из самых распространенных проблем являются "холодные зоны" в радиаторах - теплое дно и холодная верхняя часть или наоборот. Такие признаки часто свидетельствуют о наличии воздуха внутри системы, мешающего теплоносителю равномерно циркулировать. В результате батареи греют слабее, а котел работает интенсивнее, расходуя больше энергии.
Как можно сделать радиаторы теплее
Эксперт по Engineering Real Results Рики Шарма объяснил Daily Express, что регулярная прокачка радиаторов - это один из самых эффективных способов улучшить их работу. Он советует использовать специальный ключ, чтобы выпустить воздух, который застрял внутри, после чего проверить давление в котле. Вся процедура занимает всего несколько минут, но может существенно повысить эффективность отопительной системы и уменьшить расходы на обогрев.
Когда стоит задуматься об обновлении котла
По словам эксперта, если котлу более 12 лет, его эффективность заметно снижается. Современные конденсационные модели работают значительно экономнее и могут экономить домохозяйствам тысячи гривен ежегодно. Поэтому иногда замена старого котла - инвестиция, которая быстро окупается.
Как улучшить теплоизоляцию и сэкономить еще больше
Эффективность отопления напрямую зависит от того, сколько тепла остается внутри дома. Эксперты советуют проверить окна и двери на наличие сквозняков, улучшить изоляцию чердака и пользоваться плотными шторами.
Даже простые решения - например, установка светоотражающей фольги за радиаторами помогают сохранить тепло, которое иначе теряется через внешние стены.
Действительно ли термостат помогает экономить
Правильно настроенный термостат позволяет подобрать температуру под ваш график и потребности. Программируемые и "умные" модели могут сами корректировать интенсивность обогрева, а термостатические радиаторные клапаны помогают устанавливать разные температуры для разных комнат. Даже снижение общей температуры в доме на один градус позволяет уменьшить расходы на отопление на 10%.
Вас также может заинтересовать:
- Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехники
- Водители делают это почти каждый день: какие действия помогают батарее электрокара "стареть"
- Батареи станут горячее: гениальный фокус превратит радиаторы в "печку"
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред