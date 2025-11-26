Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

Простое действие мгновенно улучшает работу батарей.

https://glavred.info/life/batarei-stanut-goryachee-mgnovenno-inzhener-podelilsya-prostym-sekretom-10719143.html Ссылка скопирована

Как за 5 минут сделать, чтобы радиаторы грели сильнее / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему батареи могут плохо греть

Когда стоит заменять старый котел

Как повысить теплоизоляцию дома

С наступлением холодов вопрос сохранения тепла дома становится одним из самых насущных. Когда температура за окном падает до минимальных отметок, все чаще возникают проблемы с отоплением - от неравномерно теплых батарей до сбоев в работе.

Даже незначительные неисправности могут привести к тому, что в доме становится прохладно, а счета за отопление - ощутимо растут. Поэтому Главред узнал, как позаботиться об эффективности системы отопления.

видео дня

Как понять, что батареи работают неэффективно

Одной из самых распространенных проблем являются "холодные зоны" в радиаторах - теплое дно и холодная верхняя часть или наоборот. Такие признаки часто свидетельствуют о наличии воздуха внутри системы, мешающего теплоносителю равномерно циркулировать. В результате батареи греют слабее, а котел работает интенсивнее, расходуя больше энергии.

Как можно сделать радиаторы теплее

Эксперт по Engineering Real Results Рики Шарма объяснил Daily Express, что регулярная прокачка радиаторов - это один из самых эффективных способов улучшить их работу. Он советует использовать специальный ключ, чтобы выпустить воздух, который застрял внутри, после чего проверить давление в котле. Вся процедура занимает всего несколько минут, но может существенно повысить эффективность отопительной системы и уменьшить расходы на обогрев.

Когда стоит задуматься об обновлении котла

По словам эксперта, если котлу более 12 лет, его эффективность заметно снижается. Современные конденсационные модели работают значительно экономнее и могут экономить домохозяйствам тысячи гривен ежегодно. Поэтому иногда замена старого котла - инвестиция, которая быстро окупается.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как улучшить теплоизоляцию и сэкономить еще больше

Эффективность отопления напрямую зависит от того, сколько тепла остается внутри дома. Эксперты советуют проверить окна и двери на наличие сквозняков, улучшить изоляцию чердака и пользоваться плотными шторами.

Даже простые решения - например, установка светоотражающей фольги за радиаторами помогают сохранить тепло, которое иначе теряется через внешние стены.

Действительно ли термостат помогает экономить

Правильно настроенный термостат позволяет подобрать температуру под ваш график и потребности. Программируемые и "умные" модели могут сами корректировать интенсивность обогрева, а термостатические радиаторные клапаны помогают устанавливать разные температуры для разных комнат. Даже снижение общей температуры в доме на один градус позволяет уменьшить расходы на отопление на 10%.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред