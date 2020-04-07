Все в масках: Шмыгаль шокировал сроками продления карантина

Денис Шмыгаль в медицинской маске

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

Как пишет Лига со ссылкой на источник в монобольшинстве, такими планами премьер-министр поделился во время встречи с малой фракцией Слуги народа.

По словам Шмыгаля, из ограничений может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

Как добавил источник в Слуге народа, премьер-министр допустил, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.

Напомним, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон,кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.