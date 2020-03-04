Денис Шмыгаль / УНИАН

Верховная Рада в среду, 4 марта, проголосовала за нового премьер-министра Украины. Так, новым главой Кабинета министров стал Денис Шмыгаль

Всего за его кандидатуру проголосовали 291 народный депутат.

Шмыгаль Денис Анатольевич

Дата и место рождения: 15 октября 1975, Львов, УССР.

Образование: высшее - 1997 год, инженер-экономист, менеджмент в производственной сфере (машиностроение), Государственный университет "Львовская политехника". Имеет степень кандидата экономических наук, полученную в 2003 году. Проходил стажировку в Федеративной Республике Германия по программе подготовки менеджеров, проводимой Министерством экономики и энергетики государства.

Семейное положение: жена Екатерина, дочери – Анна и София.

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Биография Дениса Шмыгаля

Еще в бытность студентом Денис Шмыгаль трудился менеджером в фирме О'Кей и бухгалтером в отделе неторговых операций АК Электронбанк.

В начале нулевых работал на разных руководящих должностях в различных фирмах и предприятиях.

В 2009-м Шмыгаль ушел на госслужбу и стал главой Департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской облгосадминистрацией. В 2011-м стал руководить ОО Институт регионального развития.

Позднее он занимал посты начальника главного управления экономики и промышленной политики и директора департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Затем Шмыгаль перешел на работу во Львовское областное управление Государственной фискальной службы - на пост заместителя руководителя.

Однако через некоторое время уволился и стал вице-президентом / генеральным директором компании Львовхолод (а также сети магазинов Рукавичка.

В январе 2018-го Шмыгаль стал руководить Бурштынской теплоэлектростанцией – крупнейшим на Прикарпатье предприятии, производящем электроэнергию.

Денис Шмыгаль - политик

Шмыгаль на досрочных выборах в Раду в 2014-м стал кандидатом-самовыдвиженцем по одномандатному избирательному округу №121 (Львовская область). Но получил всего 188 голосов избирателей.

В 2015 году он на местных выборах баллотировался в Львовский облсовет от партии Народный контроль, но вновь не преуспел.

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля на пост главы Ивано-Франковской ОГА. На этой должности он проработал полгода.

4 февраля 2020-го депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение с поста министра развития общин и территорий Алены Бабак и поддержали назначение на данный пост Шмыгаля (с предоставлением ему полномочий вице-премьера).

В конце февраля 2020 года в СМИ начала муссироваться информация о том, что в Офисе президента рассматривают кандидатуру Дениса Шмыгаля - на пост премьер-министра.

В среду, 4 марта, Рада проголосовала за нового премьер-министра Украины. Так, новым главой Кабинета министров стал Денис Шмыгаль

Всего за его кандидатуру проголосовали 291 народный депутат.