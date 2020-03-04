Рада поддержала Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра

Денис Шмыгаль / Главред

Верховная Рада в среду, 4 марта, проголосовала за нового премьер-министра Украины.

Так, новым главой Кабинета министров стал Денис Шмыгаль

Всего за его кандидатуру проголосовали 291 народный депутат.

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль на досрочных выборах в Раду в 2014-м стал кандидатом-самовыдвиженцем по одномандатному избирательному округу №121 во Львовской области, но получил всего 188 голосов избирателей.

В 2015 году он на местных выборах баллотировался в Львовский облсовет от партии Народный контроль, но также не прошел.

Президент Владимир Зеленский 1 августа 2019 года назначил Шмыгаля на пост главы Ивано-Франковской ОГА, где он проработал полгода.

Уже 4 февраля парламентарии проголосовали за увольнение с поста министра развития общин и территорий Алены Бабак и поддержали назначение Шмыгаля. Но уже в конце февраля в СМИ появилась информация, что Офис президента рассматривают кандидатуру Дениса Шмыгаля - на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука.