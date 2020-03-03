Гончарук написал заявление об отставке - нардеп

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

По его словам, Кабинет министров будет перезагружен. Пост главы правительства займет вице-премьер Денис Шмыгаль. В то же время, кто получит портфель самого Шмыгаля, пока что неизвестно.

Кроме того, Дубинский сообщил, что без портфеля останется Оксана Маркарова, ее место в Минфине займет Игорь Уманский. Также будет обезглавлена Государственная таможенная служба – будет уволен Максим Нефедов.

"Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны", - отметил Дубинский.

Напомним, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил, что во вторник, 3 марта, состоится заседание депутатской фракции партии Слуга народа, во время которого будет обсуждаться вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.

Читайте такжеНа должность министра обороны Зеленскому предложили сразу троих кандидатов - СМИА в среду, 4 марта, по требованию президента Владимира Зеленского должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время заседания пройдет голосование за отставку действующего премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщал Главред, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине. При этом он считает, что премьером останется Алексей Гончарук.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.