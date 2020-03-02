Арахамия сделал громкое заявление об отставке Гончарука

Арахамия заявил, что Гончарук не уйдет с поста премьера / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия откровенно высказался о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

В интервью Интерфаксу, отвечая на вопрос о количестве кандидатур на пост премьера, Арахамия признался, что на данный пост пока что кандидатур нет.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия.

При этом он считает, что премьером останется Алексей Гончарук.

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"Я думаю, что да. По крайней мере пока никакие заявления не поступали", - добавил Арахамия.

Отставка Гончарука

Напомним, ранее Главред писал о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.

Позже СМИ выяснили, кто из министров рискует покинуть свой пост в среду и кто может занять вакантные места в Кабмине.