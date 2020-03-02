Гончарук ответил на слухи об отставке и анонсировал консультации с Зеленским

Алексей Гончарук / УНИАН

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук ответил на вопрос о своей возможной отставке с поста премьер-министра.

Как подчеркнул он во время пресс-конференции в Киеве, "по состоянию на эту минуту" он не писал заявление об отставке со своей должности.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и с парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - отметил Гончарук.

Как известно в Сети опубликована переписка премьер-министра Алексея Гончарука с пранкером Джокером. Пранкер в переписке с премьером выдавал себя за нардепа от Слуги народа Гео Лероса и всячески пытался выяснить планы Гончарука насчет дальнейшей работы в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

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Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.