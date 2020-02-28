Гончарук уходит с поста премьера из-за усталости и злости – СМИ

Гончарук намерен покинуть пост премьера / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Как сообщает НВ со ссылкой на собственные источники, Гончарук разочаровался в связи с тем, что СМИ уже давно обсуждают кандидатуры на его пост.

Глава Кабмина возмущается, поскольку президент не защищает его подчиненных и не отрицает наличие кандидатов в премьер-министры.

Источники сообщают, что последней каплей для Гончарука стала встреча между президентом и министром юстиции Денисом Малюськой, на которой глава государства раскритиковал работу его подчиненного. Однако известно, что Гончарука и Малюську связывает давнее сотрудничество – они вместе работали в BRDO/World Bank Group, что было затем продолжено в Кабмине.

Также источники распространяют информацию о влиянии назначения Андрея Ермака на должность главы Офиса президента, который не особо лоялен к премьеру. Известно, что экс-глава ОП Андрей Богдан всегда поддерживал Гончарука и положительно относился ко всем его инициативам.

В окружении президента поговаривают, что пост премьера может занять вице-премьер Денис Шмыгаль. Однако пока не найдены юридические механизмы для осуществления ротации. Свою должность в правительстве Шмыгаль получил недавно.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

Позже СМИ выяснили, какие вопросы в Офисе президента намерены включить в повестку дня срочной сессии парламента.