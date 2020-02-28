Кадры и иноземные солдаты: зачем Зеленский созвал депутатов на ночь глядя

Выяснилось, какие темы стоят на повестке дня внеочередного заседания парламента, запланированного на 4 марта.
Глава государства Владимир Зеленский сегодня обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.
По словам источников LB.ua, в числе заявленных президентом вопросов, которые должна будет рассмотреть Рада, значатся:
- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений,
- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины,
- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции".
Кроме того, в повестку дня также включен "вопрос о Кабинете министров, без уточнений.
Чуть позже в Офисе президента рассказали о повестке дня внеочередного заседания Рады и подтвердили, что на нем будут рассматриваться также кадровые вопросы.
"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщили в Офисе президента.
Ранее Главред сообщал, что 28 февраля появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта к 16:00. По требованию президента 28 февраля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии.
В Слуге народа рекомендовали депутатам освободить 4 марта до вечера, поскольку будет вреочередная сессия "по кадровым вопросам". Уточняется, что пока конкретных решений нет, они будут приняты в ходе работы.