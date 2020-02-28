Кадры и иноземные солдаты: зачем Зеленский созвал депутатов на ночь глядя

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и рассмотрит кадровые вопросы / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский сегодня обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

По словам источников LB.ua, в числе заявленных президентом вопросов, которые должна будет рассмотреть Рада, значатся:

- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений,

- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины,

- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции".

Кроме того, в повестку дня также включен "вопрос о Кабинете министров, без уточнений.

Чуть позже в Офисе президента рассказали о повестке дня внеочередного заседания Рады и подтвердили, что на нем будут рассматриваться также кадровые вопросы.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщили в Офисе президента.

Ранее Главред сообщал, что 28 февраля появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта к 16:00. По требованию президента 28 февраля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии.

В Слуге народа рекомендовали депутатам освободить 4 марта до вечера, поскольку будет вреочередная сессия "по кадровым вопросам". Уточняется, что пока конкретных решений нет, они будут приняты в ходе работы.