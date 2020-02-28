Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Верховная Рада соберется 4 марта на срочную сессию / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский на 4 марта к 16:00 созывает внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, не указывая на причину срочного созыва сессии.

По требованию президента 28 февраля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Повестка дня сессии не сообщается.

По плану 4 марта должно было состояться в Верховной раде пленарное заседание, а затем нардепы планировали работать в комитетах.

На различных каналах в Telegram звучат предположения, что причиной срочной сессии парламента могут стать увольнения и назвачения в Кабмине.

В Слуге народа рекомендовали депутатам освободить 4 марта до вечера, поскольку будет вреочередная сессия "по кадровым вопросам". Уточняется, что пока конкретных решений нет, они будут приняты в ходе работы.