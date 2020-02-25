Рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности – опрос

Святослав Вакарчук / Униан

В случае, если бы парламентские выборы проходили в феврале 2020 года, победителем снова стала бы партия Слуга народа с результатом в 39,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, -4,1% по сравнению с 2019 годом, свидетельствую результаты опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, в Раду проходит Оппозиционная платформа - За жизнь (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), Европейская солидарность (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО Батькивщина (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%).

Не попадают в парламент партия Сила и честь (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).

Обратим внимание, что парламентская партия Голос Святослава Вакарчука показала рекордное падение рейтинга. По результату опроса КМИС она не имела бы шансов снова войти в Верховную Раду - ее рейтинг снизился с 5,82% до 0,9%.

/ kiis.com.ua

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Опрос КМИС прошел с 8 по 18 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%, и 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что за президента Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в феврале 2020 года проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.