Зеленский резко ушел в отрыв в президентском рейтинге – опрос

За Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 44,2% украинцев / фото ОП

За президента Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в феврале 2020 года проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.

По результатам опроса Киевского международного института социологии, наибольшую поддержку среди населения имеет Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+14% по сравнению с 2019 годом).

Соцопрос показал, что второе-третье места делят Юрий Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Петр Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%).

КМИС напоминает, что по результатам первого тура в 2019 году Зеленский получил 30% поддержки граждан Украины, а во второй тур выборов попал вместе с ним 5-м президентом Петром Порошенко (почти 16%).

/ kiis.com.ua

На сегодня, по результатам опроса КМИС, конкурентом Зеленского во втором туре президентских выборов стал бы сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4%. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан, говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.