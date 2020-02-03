Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% - опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан, говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Полностью не доверяют Зеленскому 20,5% опрошенных, скорее не доверяют - 18,8%. Еще 28,7% респондентов скорее доверяют главе государства, а 20,7% - полностью доверяют. 11,3% опрошенных затруднились с ответом.

Социологический опрос проводился 24 - 28 января. Были опрошены 2003 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

/ smc.org.ua

Читайте также"Наш парень": социолог объяснила электоральный феномен ЗеленскогоНапомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.