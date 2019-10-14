Опрос показал пошатнувшийся рейтинг Зеленского

Зеленский теряет рейтинг / Reuters

Популярность президента Украины Владимира Зеленского у избирателя серьезно пошатнулась — с рекордных 73% поддержки снизилась до уже менее презентабельных 66%.

Как сообщают данные нового опроса КМИС, результаты которого опубликованы на сайте института, наблюдается снижение популярности и у других высокопоставленных чиновников.

Социологи отмечают, что в сентябре деятельность премьер-министра Алексея Гончарука одобряли 17%, а сейчас – лишь 10%, у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова наблюдалось 33% поддержки, а теперь – 27%.

Работу главы государства абсолютно одобряют 64% респондентов, при этом 22% категорические не поддерживают.

51% опрошенных считают положительными действия Кабмина в течение сентября и октября, а 27% — нет. 53% участников опроса поддержали действия парламента за названный срок, а 30% — не одобряют.

Данный соцопрос был проведен с 9 по 11 октября по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий методом телефонного интервью. Сотрудники КМИС опросили 1200 респондентов.

Напомним, свыше половины украинцев высказали недоверие политическим деятелям Петру Порошенко, Андрею Парубий, Юрию Луценко, Виктору Медведчуку и ряду других политиков из старой элиты.

Напомним, 60% граждан Украины не способны четко сформулировать свое отношение к пресловутой "формуле Штайнмайера" как инициативе по решению военного конфликта на Донбассе.