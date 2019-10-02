Социологи рассказали, сколько украинцев не понимают в принципе формулу Штайнмайера

Владимир Зеленский и Леонид Кучма во время обсуждения формулы Штайнмайера / сайт президента Украины

60% граждан Украины не способны четко сформулировать свое отношение к пресловутой "формуле Штайнмайера" как инициативе по решению военного конфликта на Донбассе.

Соответствующие результаты социологического опроса опубликовали представители группы "Рейтинг".

"Две трети (60%) опрошенных не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как "формула Штайнмайера". 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее", - рассказали социологи.

Напомним, ранее опрос, проведенный социологами Центра Разумкова, продемонстрировал уровень популярности Владимира Зеленского среди украинцев.