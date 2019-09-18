  1. Главная
  3. Украина

Опрос цента Разумкова показал пик популярности Зеленского

18 сентября 2019, 20:54

Действующий глава государства, по данным социологов, имеет беспрецедентную поддержку населения страны.

Зеленский
Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Центр Разумкова обнародовал результаты опроса, сделанного по состоянию на конец сентября, относительно популярности президента Владимира Зеленского по итогам его работы на главном государственном посту.

Как сообщается на сайте Разумков центр, 70% граждан одобряют деятельность Зеленского.

Уточняется, что данный показатель является абсолютным рекордом в истории Украины. Данные касаются и деятельности Верховной Рады – ее сейчас поддерживают 44% граждан, а партию Слуга народа – 50%.

Для сравнения, партию Петра Порошенко ЕС позитивно оценивают лишь 14%, а негативно – 59%. Аналогичное соотношение у Батькивщины – соответственно 23% и 44%, а у партии Голос – поддерживают 23%, а критикуют – 35%.

/ Фото: Telegram-канал Лещенко тут

Напомним, ранее социологи рассказали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера.

опрос Центр Разумкова новости Украины Зеленский новости
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:03
Фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 39 фото
20:54
Опрос цента Разумкова показал пик популярности Зеленского
20:53
Сложная формула Штайнмайера: Украина и Россия ведут жесткие переговоры - политолог
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 21 и 22 сериях сериала Видео
20:22
Украина в Минске не подписала формулу Штайнмайера: в России недовольны
20:22
Шахтер - Ман Сити: где смотреть игру и прогнозы на матч Лиги чемпионов
19:53
Михайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилось
19:48
В Украине стартовал процесс расчленения Нафтогаза
19:44
Захват моста Метро в Киеве: террорист сдался силовикам Фото Видео
19:35
Очень пьян: в Николаеве задержали подозреваемого в расстреле на заправке. Фото
19:33
Захват моста Метро: все, что известно о террористе и его требованиях Фото Видео
19:23
Рябошапка уволил своего зама Стрижевскую: чем она известна
19:18
Захват моста Метро в Киеве: приехал Аваков, Кличко и снайперы, "террористу" дали рацию Видео
19:09
Угроза взрыва моста Метро в Киеве: вся информация онлайн Видео
19:05
РФ не смогла: Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки"
18:41
В полиции озвучили первые версии расстрела на заправке в Николаеве
18:29
"Необходим в военных целях": эксперт пояснил значение Крымского моста
18:21
На болезни Заворотнюк наживаются мошенники
18:08
Бес попутал: "слуг народа" пожурили за кнопкодавство в Раде Видео
17:56
"Не отступление": министр обороны рассказал о разведении сил на Донбассе
17:25
Министр Пристайко уже согласился на формулу Штайнмайера
17:25
В Киеве неизвестный мужчина "взял в заложники" мост Метро Видео
17:22
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
17:15
"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - эксперт
17:01
Зеленский переложил на плечи Рады вопрос финансирования партий
16:51
Заворотнюк обречена: врачам предложили продать фото актрисы
16:46
"Ницой - не специалист": Вятрович заговорил о своем преемнике Видео
16:43
В Раде решили переименовать стариннейший украинский город
16:21
Дискриминация: Рада рассмотрит отмену акциза на ввоз авто
16:19
Адвокат прокомментировал ситуацию с запретом въезда в РФ освобожденным из плена морякам
16:02
Домашнее видео с Аллой Пугачевой разорвало сеть Видео
15:57
"Цеткин - Вятрович 1:0": украинцы бурно отреагировали на увольнение Вятровича Видео
15:56
Зеленский назначил переговорщика в Минск на смену Безсмертному
15:52
Часы по цене годовой зарплаты: нардеп "засветил" дорогущий аксессуар
15:47
Можно выпить и в перерыве: Разумков публично прижучил "слугу народа"
15:22
В Николаеве на АЗС расстреляли трех мужчин: все подробности Видео
15:18
"Властвуй и унижай": Maruv отдоминировала русского ведущего Видео
15:08
Путч-2: нардеп Богуцкая "засветила" сообщение о бунте ветеранов против Зеленского - СМИ
15:08
Творческая работа: Вятрович поделился планами на будущее
14:52
Метеорологи рассказали, когда в Украину придет бабье лето
14:26
"За все отвечает Зе": под окнами Зеленского потолкались копы и доверчивые люди Видео
14:21
"Тонкие трусики и платьице": Савченко снялась в смелой фотосессии
14:15
Князев озвучил версии дерзкого убийства чиновника в Запорожской области Видео
14:12
Выбор матери: дата выхода, список серий и как смотреть онлайн Видео
14:07
Экс-жена Тимощука: "Толик хотел сдать дочек в школу для умственно отсталых"
13:55
Фиктивное предпринимательство больше не преступление: так захотели депутаты
13:52
Помогали Януковичу: из Конституционного суда "убрали" трех судей
13:45
Болезнь Заворотнюк: родственники объявили войну журналистам
13:27
Дожди, грозы и пугающий снег: чем порадовала украинцев синоптик Видео
13:22
Тейлор объяснил, что стоит на пути Украины и Грузии в НАТО
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять