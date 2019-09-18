Опрос цента Разумкова показал пик популярности Зеленского

Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Центр Разумкова обнародовал результаты опроса, сделанного по состоянию на конец сентября, относительно популярности президента Владимира Зеленского по итогам его работы на главном государственном посту.

Как сообщается на сайте Разумков центр, 70% граждан одобряют деятельность Зеленского.

Уточняется, что данный показатель является абсолютным рекордом в истории Украины. Данные касаются и деятельности Верховной Рады – ее сейчас поддерживают 44% граждан, а партию Слуга народа – 50%.

Для сравнения, партию Петра Порошенко ЕС позитивно оценивают лишь 14%, а негативно – 59%. Аналогичное соотношение у Батькивщины – соответственно 23% и 44%, а у партии Голос – поддерживают 23%, а критикуют – 35%.

/ Фото: Telegram-канал Лещенко тут

Напомним, ранее социологи рассказали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера.