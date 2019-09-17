Зеленскому доверяют почти 80% украинцев - опрос

17 сентября 2019, 11:00

Деятельность президента положительно оценивают 70% респондентов.

Деятельность президента положительно оценивают 70% респондентов / Reuters

Согласно социологическому исследованию, проведенного социологической службой Центра Разумкова, президенту Владимиру Зеленскому доверяют почти 80% украинцев.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего граждане выражали доверие президенту Украины (79% опрошенных), свидетельствуют данные опроса.

В то же время Вооруженным силам Украины доверяют 74% опрошенных, волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%), а также к правительству (57%), Верховной Раде (57%), СМИ (56%), общественным организациям (52%), Национальной полиции (51%).

Вместе с тем недоверие чаще всего опрошенные выражали российским СМИ (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному суду (59%), Конституционному суду Украины (56%), государственному аппарату (чиновникам) (55%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (54%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (53%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) (52%), Национальному банку Украины (51%), Антикоррупционному суду (50%), профсоюзам (49%).

/ razumkov.org.ua

Кроме того, деятельность президента положительно оценивают 70% респондентов (отрицательно - 9%), нового состава Кабинета министров - соответственно 45% и 8%, новоизбранной Верховной Рады - соответственно 44% и 10%, фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде - соответственно 50% и 11%.

Деятельность других фракций и депутатских групп в парламенте чаще оценивается негативно: деятельность фракции партии Европейская солидарность оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно - 59%, деятельность фракции партии Оппозиционная платформа - За жизнь - соответственно 17% и 54%, фракции партии Всеукраинское объединение Батькивщина - соответственно 23% и 44%, фракции партии Голос - соответственно 23% и 35%, депутатской группы За будущее - соответственно 9% и 28%.

/ razumkov.org.ua

Согласно результатам опроса, 52% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше положительных последствий для страны; только 11% - что будет больше негативных последствий, а 23% - что будет примерно в одинаковой степени положительные и отрицательные последствия.

/ razumkov.org.ua

Кроме того, 57,2% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 16,8% - что события развиваются в неправильном направлении, еще 26% затруднились ответить.

Также 41,3% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 40% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе и только 6% - что не способна их преодолеть. Еще 12,7% затруднились ответить.При этом 62,1% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране; 7,2% - что ее деятельность приведет к ухудшению ситуации; 15% - что она существенно не изменит ситуацию в стране; 15,7% - затруднились ответить.

/ razumkov.org.ua

Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее социологи рассказали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера.

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опрос Владимир Зеленский социологи соцопрос Центр Разумкова
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