Социологи узнали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера: инфографика

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский, / УНИАН

По состоянию на начало сентября 2019-го 71% украинцев крайне довольны работой Владимира Зеленского на посту президента Украины.

О таком положении вещей говорят данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 11% респондентов недовольны работой Зеленского, а у 18% не получилось сформулировать собственное отношение к президенту.

По данным социологов, по сравнению с июлем 2019-го уровень довольства украинцев работой Зеленского стал почти в полтора раза больше.

Далее, 29% жителей Украины крайне положительно оценивают работу премьер-министра Алексея Гончарука, а 11% − отрицательно. Две трети респондентов затруднились с ответом.

Работой Верховной Рады IX созыва довольны 39% респондентов, недовольны − 16%, а затруднились с ответом − 45%.

Далее, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% с ними категорически не согласны, а 26% - не смогли ответить.

К слову, всего в опросе принимали участие 2,5 тысячи жителей Украины.

Напомним, ранее социологи выясняли, чего желают украинцы от Владимира Зеленского в 100 дней его президентства