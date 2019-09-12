Социологи узнали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера: инфографика

12 сентября 2019, 14:01

По данным социологов, с июля удовлетворенность украинцев работой Зеленского заметно изменилась.

Зеленский, Гончарук
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский, / УНИАН

По состоянию на начало сентября 2019-го 71% украинцев крайне довольны работой Владимира Зеленского на посту президента Украины.

О таком положении вещей говорят данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".  11% респондентов недовольны работой Зеленского, а у 18% не получилось сформулировать собственное отношение к президенту.

По данным социологов, по сравнению с июлем 2019-го уровень довольства украинцев работой Зеленского стал почти в полтора раза больше.

Далее, 29% жителей Украины крайне положительно оценивают работу премьер-министра Алексея Гончарука, а 11% − отрицательно. Две трети респондентов затруднились с ответом.

Работой Верховной Рады IX созыва довольны 39% респондентов, недовольны − 16%, а затруднились с ответом − 45%.

Далее, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% с ними категорически не согласны, а 26% - не смогли ответить.

К слову, всего в опросе принимали участие 2,5 тысячи жителей Украины.  

Напомним, ранее социологи выясняли, чего желают украинцы от Владимира Зеленского в 100 дней его президентства

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский социология соцопрос украинцы Алексей Гончарук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:04
ГБР обыскивает Укроборонпром по уголовным делам Порошенко и Гонтаревой
14:03
"Могу себе позволить": Григорий Лепс снова пьет
14:03
Поток недобрых новостей: как спастись от Сатурна – гороскоп на завтра Видео
14:01
Социологи узнали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера: инфографика
13:42
Одни маты: в Слуге народа рассказали о реакции Зеленского на кнопкодавство Видео
13:32
"Пися на замке": Киркоров пошутил над Артуром Пирожковым Видео
13:31
СБУ задержала боевика "ЛНР", который минировал и подрывал мосты
13:29
Европейская Бизнес Ассоциация призвала доработать проект изменений в Налоговый кодекс
13:05
Нидерланды распекли послов стран ЕС из-за обмена Цемаха
12:45
"С Лазаревым лучше": Лорак засветилась с новым мужчиной
12:45
"Импотенция киевской власти": Слуга народа инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета Видео
12:20
Украину накроют дожди: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
12:00
Два крупных порта Украины отдадут в частные руки: объявлен конкурс
11:55
"Имбецил": Омелян признался, что гиперлупом поднимал моральный дух украинцев
11:53
Зеленский обезглавил Службу внешней разведки, опубликован документ
11:51
В Никополе девушки потрясли попами, призвав власть ремонтировать дороги: пикантное видео Видео
11:35
iPhone 11: характеристики нового гаджета новости компании
11:33
Иранская болельщица скончалась после акта самосожжения
11:28
Свадьба Ксении Собчак: назвали цену свадебного платья
11:24
Кнопкодавы Слуги народа публично покаялись и решили откупиться
11:12
Штрафы для евробляхеров: Рада отложила наказание за нерастаможку Видео
11:03
Витаутаутас Паунксинс: Благодаря харизме Шевченко ваши футболисты поверили в себя
10:58
"Людей за скот принимают": киевляне заблокировали городскую электричку, названа причина Видео
10:52
При строительстве на полигоне на Николаевщине разворовали 37 млн гривен – ГБР
10:50
Стало известно, когда Кабмин Гончарука представит Госбюджет-2020
10:38
Дочь Поляковой вместо уроков общается с фанатами
10:29
У Кличко разрешили фирме с орбиты Микитася строить еще-одного 50-метрового монстра в центре Киева
10:20
Душила за дверью: в Черкасской области чиновницы устроили драку в мэрии Видео
09:59
В Укртрансгазе похвастались ростом транзита газа из РФ Видео
09:41
"Непобедимое оружие Путина" будет готово к войне до 2025 года - разведка США
09:39
"Несовместимо с демократией": Порошенко вызверился на Зеленского из-за роспуска ЦИК Видео
09:30
Крепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
09:26
Как Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате" мнение
09:08
СБУ "серьезно нагрелось" при обыске у организатора "убийства" Бабченко – адвокат
09:07
Коммунальщики Днепра сняли флаги с могил погибших бойцов АТО
08:43
Дипскандал из-за встречи Земана с русинами: в МИД "на ковер" вызвали посла Чехии Видео
08:40
Для ухода дряхлого "нацлидера" Путина наконец сложились все условия мнение
08:29
Ни "зрада", ни "перемога": Безсмертный пояснил, что означает обмен пленными
08:11
Почему Укроборонпром нуждается в безотлагательной реформе мнение
08:00
Топ-5 причин переехать в пригород прямо сейчас реклама
07:54
Освобожденные из российского плена украинцы получат новые паспорта
07:26
Почему Трамп изгнал Болтона мнение
07:23
Вокруг Цемаха - много мифов: Безсмертный пояснил, важен ли боевик для следствия
07:17
Законопроект №1210: грозит ли Украине налоговый рэкет и потеря тысяч рабочих мест
07:02
"Сладострастный провокатор": Maruv засветила ягодицы на пикантном фото Фото
06:52
В Польше жестоко убили украинку – убийцу расстреляли копы
06:46
Почему праздник с падающим курсом доллара скоро закончится мнение
06:35
"П*здец какой": Панин достал член в прямом эфире и напугал незнакомку Видео
06:18
Светская львица и бомба в постели: астролог рассказал о судьбе Кати Осадчей
06:01
Зима посреди бабьего лета: город в России накрыло снегом Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять