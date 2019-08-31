Зеленский хочет дать простым украинцам право подавать законопроекты

Зеленский внес на рассмотрение Рады пять законопроектов об изменении Конституции / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается внести изменения Конституции и предоставить право законодательной инициативы народу Украины. Об этом говорится в проекте закона №1015.

Статья 93 Конституции предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабмину. Зеленский предлагает расширить этот список, добавив туда слово "народ" и дополнив статью абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительное записке предложение аргументируется тем, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является "зауженным" и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

Также уточняется, что реализация закона не потребует дополнительных расходов Государственного бюджета Украины и местных бюджетов. Кроме того, принятие закона не требует проведения всеукраинского референдума.

Напомним, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пять законопроектов об изменении Конституции Украины. В частности, идет речь об отмене адвокатской монополии (№1013), о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований (№1014), законодательной инициативы народа (1015); уполномоченных Верховной Рады (1016); сокращении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы (1017). Также Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте.